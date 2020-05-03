Yevgen Seleznyov: Galatasaray iki kez resmi teklif yaptı! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
03 Mayıs 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Golcü isimden flaş itiraf! "G.Saray resmi teklif yaptı"

: iki kez resmi teklif yaptı!

Yevgen Seleznyov: Galatasaray iki kez resmi teklif yaptı!

'un 34 yaşındaki Ukraynalı golcüsü , sosyal medya canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Seleznyov yaptığı açıklamada 2015 yılı finali sonrası 'ın kendisine teklif yaptığını, 'deyken de sarı-kırmızılılardan iki kez teklif aldığını söyledi. İşte detaylar...

bir canlı yayına katılan Seleznyov, 'un sözleşme uzatma teklifi yaptığını söyleyerek, "Bursaspor ile sözleşmem var. Kalmam için teklif yaptılar. Dnipro'ya gitmek için bir neden göremiyorum." dedi.

Bursaspor'a transfer olmadan önce ülkesinin takımı Kolos'tan teklif aldığını dile getiren 34 yaşındaki Ukraynalı golcü, "Kolos ile antrenmanlara çıktım ancak onları arayıp 'ye gideceğimi dürüstçe söyledim. Orada başka bir futbol var, birinci lig maçlarına bile 30-40 bin taraftar geliyor." diye konuştu.

"G.SARAY İKİ KEZ TEKLİF YAPTI"
'dan aldığı tekliflere de değinen Yevhen Seleznyov, " ve 'den teklif almadığım açık ancak finalinden (Dnipro ile 2015) sonra Galatasaray beni istedi. Türkiye'deyken de iki kez resmi teklif yaptılar." diye konuştu.

Sezon sonuna kadar Bursaspor ile sözleşmesi bulunan Seleznyov, çıktığı 22 lig maçında 8 gol attı ve 2 de asist yaptı. Ukraynalı forvet, kupada da 4 maçta 3 gol 1 asistle oynadı. (Ajansspor)

  1. 03.05.2020
  2. Güncelleme: 03.05.2020 13:35
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yevgen Seleznyov: Galatasaray iki kez resmi teklif yaptı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA