Yevgen Seleznyov: Galatasaray iki kez resmi teklif yaptı!
Bursaspor'un 34 yaşındaki Ukraynalı golcüsü Yevgen Seleznyov, sosyal medya canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Seleznyov yaptığı açıklamada 2015 yılı Avrupa Ligi finali sonrası Galatasaray'ın kendisine teklif yaptığını, Türkiye'deyken de sarı-kırmızılılardan iki kez teklif aldığını söyledi. İşte detaylar...
Sosyal medyada bir canlı yayına katılan Seleznyov, Bursaspor'un sözleşme uzatma teklifi yaptığını söyleyerek, "Bursaspor ile sözleşmem var. Kalmam için teklif yaptılar. Dnipro'ya gitmek için bir neden göremiyorum." dedi.
Bursaspor'a transfer olmadan önce ülkesinin takımı Kolos'tan teklif aldığını dile getiren 34 yaşındaki Ukraynalı golcü, "Kolos ile antrenmanlara çıktım ancak onları arayıp Türkiye'ye gideceğimi dürüstçe söyledim. Orada başka bir futbol var, birinci lig maçlarına bile 30-40 bin taraftar geliyor." diye konuştu.
"G.SARAY İKİ KEZ TEKLİF YAPTI"
Galatasaray'dan aldığı tekliflere de değinen Yevhen Seleznyov, "Barcelona ve Real Madrid'den teklif almadığım açık ancak Avrupa Ligi finalinden (Dnipro ile 2015) sonra Galatasaray beni istedi. Türkiye'deyken de iki kez resmi teklif yaptılar." diye konuştu.
Sezon sonuna kadar Bursaspor ile sözleşmesi bulunan Seleznyov, çıktığı 22 lig maçında 8 gol attı ve 2 de asist yaptı. Ukraynalı forvet, kupada da 4 maçta 3 gol 1 asistle oynadı. (Ajansspor)
- 03.05.2020
- Güncelleme: 03.05.2020 13:35
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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