Galatasaray 12 Mayıs'ta topbaşı yapacak
Liglerin başlaması için geri sayım devam ederken sarı-kırmızılı takımın da programı netleşmeye başladı. Galatasaray 12 Mayıs'ta 5'erli gruplar halinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalara başlayacak.
Süper Lig'in başlamasıyla ilgili 12-13-14 Haziran tarihi hedef seçilirken takımların bir bir idmanlara başlaması bekleniyor.
Galatasaray da Fatih Terim'in talebi doğrultusunda 12 Mayıs'ta 5'erli gruplar halinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalara başlayacak.
Türk Telekom'da 15 Mart'ta oynanan Beşiktaş maçının ardından evlerine kapanan sarı-kırmızılılar bireysel idmanlarla formlarını korumaya çalışıyorlar.
- 3.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray 12 Mayıs'ta topbaşı yapacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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