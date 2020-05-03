Galatasaray 12 Mayıs'ta topbaşı yapacak

Süper Lig'in başlamasıyla ilgili 12-13-14 Haziran tarihi hedef seçilirken takımların bir bir idmanlara başlaması bekleniyor.

Galatasaray da Fatih Terim'in talebi doğrultusunda 12 Mayıs'ta 5'erli gruplar halinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalara başlayacak.

Türk Telekom'da 15 Mart'ta oynanan Beşiktaş maçının ardından evlerine kapanan sarı-kırmızılılar bireysel idmanlarla formlarını korumaya çalışıyorlar.