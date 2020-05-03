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03 Mayıs 2020, Pazar
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'ta topbaşı yapacak

Galatasaray 12 Mayıs'ta topbaşı yapacak

Liglerin başlaması için geri sayım devam ederken sarı-kırmızılı takımın da programı netleşmeye başladı. 'ta 5'erli gruplar halinde 'nde çalışmalara başlayacak.

Süper Lig'in başlamasıyla ilgili 12-13-14 Haziran tarihi hedef seçilirken takımların bir bir idmanlara başlaması bekleniyor.

da 'in talebi doğrultusunda 'ta 5'erli gruplar halinde 'nde çalışmalara başlayacak.

'da 15 Mart'ta oynanan maçının ardından evlerine kapanan sarı-kırmızılılar bireysel idmanlarla formlarını korumaya çalışıyorlar.

  1. 3.5.2020
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