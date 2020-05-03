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03 Mayıs 2020, Pazar
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Galatasaray'dan Luis Suarez bombası! Falcao devrede

Çin'de ortaya çıkan corona virüsü nedeniyle Süper Lig'e ara verilmiş, bu arada kulüpler transfer çalışmalarına odaklanmıştı. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek tekrar Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Cimbom da yeni sezon öncesi kadro çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılar sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Florin Andone'nin yerine Luis Suarez'i gündemine aldı. İşte detaylar...
3 Mayıs 2020 Pazar 06:41 Güncelleme: 03.05.2020 06:41
Galatasaray'dan Luis Suarez bombası! Falcao devrede

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına odaklanan Galatasaray'da gündeme yeni isimler gelmeye devam ediyor.

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Galatasaray'dan Luis Suarez bombası! Falcao devrede

Sezon sonunda Florin Andone'nin kiralık sözleşmesinin bitecek olmasından dolayı Cimbom, yeni golcü arayışlarına başladı.

Galatasaray'dan Luis Suarez bombası! Falcao devrede

Galatasaray'da gündeme ise Falcao gibi Kolombiyalı Luis Suarez geldi.

Galatasaray'dan Luis Suarez bombası! Falcao devrede

Sarı-kırmızılılar yıldız futbolcuyu satın alma opsiyonu ile kiralayacak kadrosunu güçlendirmenin planlarını yapıyor.

Galatasaray'dan Luis Suarez bombası! Falcao devrede

CİMBOM'UN TERCİHİ LUIS SUAREZ

Yeni sezonda genç ağırlıklı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray yönetimi, tercihini yine Kolombiyalıdan yana kullanmaya hazırlanıyor.

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