Haberler Galeri Galatasaray'dan Luis Suarez bombası! Falcao devrede

Galatasaray'dan Luis Suarez bombası! Falcao devrede

Çin'de ortaya çıkan corona virüsü nedeniyle Süper Lig'e ara verilmiş, bu arada kulüpler transfer çalışmalarına odaklanmıştı. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek tekrar Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Cimbom da yeni sezon öncesi kadro çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılar sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Florin Andone'nin yerine Luis Suarez'i gündemine aldı. İşte detaylar...

3 Mayıs 2020 Pazar 06:41 Güncelleme: 03.05.2020 06:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





