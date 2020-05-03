Galatasaray'dan Luis Suarez bombası! Falcao devrede
Çin'de ortaya çıkan corona virüsü nedeniyle Süper Lig'e ara verilmiş, bu arada kulüpler transfer çalışmalarına odaklanmıştı. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek tekrar Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Cimbom da yeni sezon öncesi kadro çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılar sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Florin Andone'nin yerine Luis Suarez'i gündemine aldı. İşte detaylar...
3 Mayıs 2020 Pazar 06:41
Güncelleme: 03.05.2020 06:41
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Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına odaklanan Galatasaray'da gündeme yeni isimler gelmeye devam ediyor.
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Sezon sonunda Florin Andone'nin kiralık sözleşmesinin bitecek olmasından dolayı Cimbom, yeni golcü arayışlarına başladı.
Galatasaray'da gündeme ise Falcao gibi KolombiyalıLuisSuarez geldi.
Sarı-kırmızılılar yıldız futbolcuyu satın alma opsiyonu ile kiralayacak kadrosunu güçlendirmenin planlarını yapıyor.
CİMBOM'UN TERCİHİ LUISSUAREZ
Yeni sezonda genç ağırlıklı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray yönetimi, tercihini yine Kolombiyalıdan yana kullanmaya hazırlanıyor.