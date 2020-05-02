Arda Turan'dan flaş Galatasaray açıklaması!

Devre arası transfer döneminde ismi sık sık Galatasaray ile anılan milli yıldız Arda Turan, kendisi hakkında merak edilenleri anlattı. Öte yandan Turan, yaz transfer döneminde sarı-kırmızılı ekibe transfer olacağı iddialarına ise flaş bir yanıt verdi.
2 Mayıs 2020 Cumartesi 23:17
Güncelleme: 02.05.2020 23:17
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Türk futbolunun ender yeteneklerinden Arda Turan, Sabah Instagram canlı yayınına konuk oldu.Kariyeri ile ilgili flaş itiraflarda bulunan Turan, Galatasaray ile çıkan transfer iddialarını yanıtladı. İşte Arda Turan'ın açıklamaları...
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CORONA VİRÜSÜ YARDIMLARI
"Yardımlar başlayınca 'ne lazım?' diye ortalığa baktık, durumlara bakınca böyle küçük yardımlarla olmaz, dostlarımızla konuştuk ve bin maske üretilmesini sağladık. İnsanlara gerçekten yardım etmek istedik."
"Özel harekat polisi arkadaşlarımız var, onlarla konuşuyoruz sürekli. Polis arkadaşlarımız bana 'abi bize çok moral veriyorsun, başka bir yardıma ihtiyacımız yok, sadece biz burada neler yaşıyoruz bilsinler' dedikten sonra bu benim hep aklımda kaldı, bana ders oldu."
"Bayrampaşa'da 7'ye 7 gazozuna maç yapıyorduk. Kazanınca mutlu oluyorduk, O gazoz orada kalırdı ama kazanmak bizi daha çok mutlu ederdi."
"Evde kimse bizde transferi konuşmaz, iş konuşmayız. Aile saygısı evde her zaman devam eder."