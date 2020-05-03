Erdoğan Yeşilyurt 2 dakikada Aslan oldu!
18 Ekim’deki Sivas maçında oyuna dahil olduktan 2 dakika sonra attığı golle sarı-kırmızılıların gözüne giren 26 yaşındaki oyuncu, yapılan teklifi kabul etti.
Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile gelecek sezon için söz kesen Galatasaray, Sivasspor ile sözleşmesini uzatmayan Erdoğan Yeşilyurt'u da ikna etmeyi başardı.
Sabah'ın haberine göre; iki ayağını da kullanan ve iki kanatta da görev yapabilen 26 yaşındaki gurbetçi oyuncunun 7 ay önce Galatasaray'ın transfer listesine girdiği ortaya çıktı. FFP'ye takılan sarı-kırmızılı kulüp gündemine sezon sonunda serbest kalacak oyuncuları aldı. Erdoğan'ı takip etmeye başlayan G.Saray'da 18 Ekim'de bu transfere onay çıktı.
KALİTESİNİ HERKESE GÖSTERDİ
Süper Lig'in 8.haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray-Sivasspor maçında 82.dakikada oyuna giren Erdoğan, 84.dakikada gol attı. İki dakikada kalitesini gösteren tecrübeli oyuncu, o gün sarı-kırmızılı yetkililerin gözüne girdi. Hem yerli kalitesini hem de yedek kulübesini güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın Erdoğan Yeşilyurt'la prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.
Rıza Çalımbay'ın hamle oyuncusu olarak kullandığı Erdoğan, bu sezon Sivasspor'a 5 gol-4 asistlik katkı sağladı.
- 03.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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