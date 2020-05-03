Erdoğan Yeşilyurt 2 dakikada Aslan oldu!

Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile gelecek sezon için söz kesen Galatasaray, Sivasspor ile sözleşmesini uzatmayan Erdoğan Yeşilyurt'u da ikna etmeyi başardı.

Sabah'ın haberine göre; iki ayağını da kullanan ve iki kanatta da görev yapabilen 26 yaşındaki gurbetçi oyuncunun 7 ay önce Galatasaray'ın transfer listesine girdiği ortaya çıktı. FFP'ye takılan sarı-kırmızılı kulüp gündemine sezon sonunda serbest kalacak oyuncuları aldı. Erdoğan'ı takip etmeye başlayan G.Saray'da 18 Ekim'de bu transfere onay çıktı.

KALİTESİNİ HERKESE GÖSTERDİ

Süper Lig'in 8.haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray-Sivasspor maçında 82.dakikada oyuna giren Erdoğan, 84.dakikada gol attı. İki dakikada kalitesini gösteren tecrübeli oyuncu, o gün sarı-kırmızılı yetkililerin gözüne girdi. Hem yerli kalitesini hem de yedek kulübesini güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın Erdoğan Yeşilyurt'la prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Rıza Çalımbay'ın hamle oyuncusu olarak kullandığı Erdoğan, bu sezon Sivasspor'a 5 gol-4 asistlik katkı sağladı.



