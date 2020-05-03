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03 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Galatasaray Sivasspor'un yıldızı 2 dakikada Aslan oldu!

Erdoğan Yeşilyurt 2 dakikada Aslan oldu!

Erdoğan Yeşilyurt 2 dakikada Aslan oldu!

’deki Sivas maçında oyuna dahil olduktan 2 dakika sonra attığı golle sarı-kırmızılıların gözüne giren 26 yaşındaki oyuncu, yapılan teklifi kabul etti.

Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile gelecek sezon için söz kesen , ile sözleşmesini uzatmayan Erdoğan Yeşilyurt'u da ikna etmeyi başardı.

Sabah'ın haberine göre; iki ayağını da kullanan ve iki kanatta da görev yapabilen 26 yaşındaki gurbetçi oyuncunun 7 ay önce Galatasaray'ın listesine girdiği ortaya çıktı. FFP'ye takılan sarı-kırmızılı kulüp gündemine sezon sonunda serbest kalacak oyuncuları aldı. Erdoğan'ı takip etmeye başlayan G.Saray'da 'de bu transfere onay çıktı.

KALİTESİNİ HERKESE GÖSTERDİ

'in 8.haftasında Stadı'nda oynanan Galatasaray-Sivasspor maçında 82.dakikada oyuna giren Erdoğan, 84.dakikada gol attı. İki dakikada kalitesini gösteren tecrübeli oyuncu, o gün sarı-kırmızılı yetkililerin gözüne girdi. Hem yerli kalitesini hem de yedek kulübesini güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın Erdoğan Yeşilyurt'la prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

'ın hamle oyuncusu olarak kullandığı Erdoğan, bu sezon Sivasspor'a 5 gol-4 asistlik katkı sağladı.


  1. 03.05.2020
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