River Plate'te veda edecek!
Don Balon: Falcao’yu Marcelo Gallardo'nun komutası altında görme seçeneği güçleniyor.
Galatasaray, ikinci bir Kolombiyalı için kolları sıvarken Radamel Falcao'yla ilgili Don Balon sitesinden River Plate iddiası geldi. İnternet sitesi, "Eve gitme veya kramponlarını asmanın zamanı geliyor. Ancak 'Kaplan' sayısız kez söylediği gibi, önce kökenlerine dönmeden veda etmek istemez" diyerek futbola başladığı kulübe gidebileceğine işaret etti.
Eşi Lorelei Taron'un da bu fikri desteklediği savunulurken "Arjantin'de halen çok seviliyorlar. River, Falcao'yu getirmek için mümkün olan her şeyi yapıyor. Lucas Pratto veya Ignacio Scocco gibi yüksek maaşlı oyunculardan kurtulacaklar. Falcao'yu Marcelo 'el Muneco' Gallardo'nun komutası altında görme seçeneği gittikçe güçleniyor" ifadesi kullanıldı.
2001 yılında River Plate altyapısının yolunu tutan Falcao, 2003 yılında Arjantin kulübüyle sözleşme imzaladı. 15 Temmuz 2009'da ayrılana kadar 101 maça çıktı, 41 gol atıp, 6 asist yaptı.
- 3.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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