Hagi oğluna izin vermedi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
03 Mayıs 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Hagi oğluna izin vermedi

Hagi oğluna izin vermedi

Hagi oğluna izin vermedi

Rumen basını birkaç gündür 'nun oğlu Razvan'nın ile birlikte 'ye geleceğini iddia ediyordu.

Rumen basını birkaç gündür 'nun oğlu Razvan'nın ile birlikte 'ye geleceğini iddia ediyordu. Romanya'dan Impact, sözleşmesinde 5 milyon euro'luk opsiyon bulunan Rumen oyuncunun Rangers'ta kalacağını iddia etti. Haberde yer alan bir başka detay ise; doğumlu olan Ianis Hagi'nin Fenerbahçe'ye gitmesini babası 'nin yasakladığı... Ayrıca Ianis'in de sıkı bir taraftarı olduğu belirtildi.
  1. 3.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hagi oğluna izin vermedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA