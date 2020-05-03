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03 Mayıs 2020, Pazar
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Sorun Şahin mi?

Sorun Şahin mi?

Kısa bir süre önce ve 'nın 'dan gönderileceği iddia edilmişti. bu iddiayı reddederken, dedikodunun çıkış noktasının ise 'in idmanları yaptırmak için birinci adam olarak 'i belirlemesinin olduğu iddia edildi.

Kısa bir süre önce ve 'nın 'dan gönderileceği iddia edilmişti. bu iddiayı reddederken, dedikodunun çıkış noktasının ise 'in idmanları yaptırmak için birinci adam olarak 'i belirlemesinin olduğu iddia edildi. Yaşı nedeniyle yer alamayacağı idmanlarda Terim'in sorumlu olarak Levent Şahin'i belirlediği bu yüzden Davala ve Şaş'ın moralsiz oldukları öğrenildi.
  1. 3.5.2020
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