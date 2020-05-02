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Tugay Kerimoğlu: Arda Turan'ın Galatasaray'a dönmesini isterim

Medipol Başakşehir ile olan sözleşmesini feshettikten sonra Galatasaray'a döneceği konuşulan ama daha sonra transferi gerçekleşmeyen Arda Turan ile ilgili flaş bir yorum da Galatasaray'ın eski futbolcusu Tugay Kerimoğlu'dan geldi. Sarı-kırmızılıların gündemini değerlendiren Kerimoğlu, Arda Turan konusuyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler...

2 Mayıs 2020 Cumartesi 23:26 Güncelleme: 02.05.2020 23:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





