Tugay Kerimoğlu: Arda Turan'ın Galatasaray'a dönmesini isterim

Medipol Başakşehir ile olan sözleşmesini feshettikten sonra Galatasaray'a döneceği konuşulan ama daha sonra transferi gerçekleşmeyen Arda Turan ile ilgili flaş bir yorum da Galatasaray'ın eski futbolcusu Tugay Kerimoğlu'dan geldi. Sarı-kırmızılıların gündemini değerlendiren Kerimoğlu, Arda Turan konusuyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler...
2 Mayıs 2020 Cumartesi 23:26
Güncelleme: 02.05.2020 23:43
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Tugay Kerimoğlu, Arda Turan'ın gelecek sezon Galatasaray'da forma giyme ihtimali hakkında konuştu. Kerimoğlu'nun açıklamalarının satır başları şu şekilde:
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"ALT LİGLERDE SORUN VAR"
Alt liglerde kimin ne sıkıntılar yaşadığını kimse bilmiyor. Stattan mı başlayacağız, soyunma odalarından mı başlayacağız, oyuncu grubundan mı başlayacağız? Süper Lig'de statların yenilenmesi, devletin desteği, keyifli izliyoruz.
Alt liglerde sorunlarla karşılaşıyorsun." "TFF'nin geri dönüş protokolüne bütün kulüpler saygı göstermeli. Kulüpler, federasyonla iletişimi %100 kurmalı ki, bütün sorunların tamamiyle önüne geçilebilsin.
"CAMİANIN DÜŞÜNCESİ NE?"
Burada Arda'yla ilgili Galatasaray camiasının düşüncelerini öğrenmek lazım. Galatasaray ailesinde yetişmiş, giderken büyük ekonomik destek sağlamıştır.
"KARARI TERİM VERİR"
Arda düzgün bir insandır. Çok iyi tanırım. Böyle bir süreç olacaksa, onun adına çok sevinirim. Olursa tabii ki bunun kararını verecek kişi de Fatih Terim'dir.