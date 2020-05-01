Gomis Süper Lig ekibiyle görüşmelere başladı! Galatasaray derken...
Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal forması giyen ve sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Bafetimbi Gomis Süper Lig'e dönüyor. Galatasaray'a döneceği konuşulan golcü futbolcunun Alanyaspor'la görüşmelere başladığı ortaya çıktı.
Bafetimbi Gomis'in yeni adresi belli oluyor... Al Hilal, Fransız futbolcuya kapıyı gösterdi. Yıldız oyuncu ise kendisine Süper Lig'den takım aramaya devam ediyor.
BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY VETO ETTİ!
Gomis'in adı ülkemiz takımlarından Beşiktaş ve Galatasaray'la anılıyordu. Gelen bilgilere göre her iki takım da Gomis teklifini 'teşekkür' edip geri çevirdi.
ALANYASPOR'LA GÖRÜŞÜYOR!
Gomis'in hali hazırda görüştüğü takımın ise Alanyaspor olduğu bildirildi. Papiss Cisse'nin takımdan ayrılma ihtimali üzerine forvet arayışlarını sürdüren Alanyaspor'da Erol Bulut'un, Gomis'e onay verdiği bildirildi.
- 1.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Gomis Süper Lig ekibiyle görüşmelere başladı! Galatasaray derken... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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