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01 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Galatasaray Süper Lig ekibiyle görüşmelere başladı! G.Saray derken...

ekibiyle görüşmelere başladı! derken...

Gomis Süper Lig ekibiyle görüşmelere başladı! Galatasaray derken...

Arabistan Ligi ekiplerinden forması giyen ve sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Bafetimbi 'e dönüyor. 'a döneceği konuşulan golcü futbolcunun 'la görüşmelere başladığı ortaya çıktı.

Bafetimbi 'in yeni adresi belli oluyor... Al Hilal, Fransız futbolcuya kapıyı gösterdi. Yıldız oyuncu ise kendisine 'den takım aramaya devam ediyor.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY VETO ETTİ!
Gomis'in adı ülkemiz takımlarından ve 'la anılıyordu. Gelen bilgilere göre her iki takım da Gomis teklifini 'teşekkür' edip geri çevirdi.

ALANYASPOR'LA GÖRÜŞÜYOR!
Gomis'in hali hazırda görüştüğü takımın ise olduğu bildirildi. 'nin takımdan ayrılma ihtimali üzerine forvet arayışlarını sürdüren Alanyaspor'da Erol Bulut'un, Gomis'e onay verdiği bildirildi.

  1. 1.5.2020
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