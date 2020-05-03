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03 Mayıs 2020, Pazar
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Başkan’a ziyaret

Başkan’a ziyaret

'da gözler Başkan 'de... Geçtiğimiz perşembe akşamı yaşadığı halsizlik ve kilo kaybı nedeniyle tedavi altına alınan, midesiyle alakalı bir sağlık problemi yaşadığı belirtilen Başkan, kontrollerin ardından dinlenmek için evine geçti.

'da gözler Başkan 'de... Geçtiğimiz perşembe akşamı yaşadığı halsizlik ve kilo kaybı nedeniyle tedavi altına alınan, midesiyle alakalı bir sağlık problemi yaşadığı belirtilen Başkan, kontrollerin ardından dinlenmek için evine geçti. Cengiz'i dün yöneticiler Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal ziyaret etti ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bitkin görünen Cengiz yarın detaylı testlerden geçecek ve durumu belli olacak.
  1. 3.5.2020
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