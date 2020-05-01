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Menajeri doğruladı! Galatasaray'da Falcao'nun yerine genç gol kralı
Corona virüsü nedeniyle lige verilen arayı transfer çalışmalarıyla değerlendiren Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlaması üzerinde çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılılar bonuslarla 8 milyon Euro'yu bulan maaşı nedeniyle sezon sonunda Falcao ile yollarını ayırmayı planlıyor. Yıldız futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirmeye alan Cimbom, golcü arayışlarını da sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray'ın gündemine gelen yıldız futbolcunun menajeri de transfer dedikodularını doğruladı. İşte o isim ve transfer detayı...
1 Mayıs 2020 Cuma 06:46
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Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da gelecek yıl kadro planlaması için çalışmalar başladı...
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Corona virüsü nedeniyle futbolcuların maaşlarında indirime gitmeyi planlayan Galatasaray'da Falcao'nun da geleceği de merak konusu olmaya başladı.
Sezon sonunda gelecek tekliflere göre takımdan ayrılması muhtemel olan Kolombiyalı yıldız için alternatif arayışları sürüyor.
Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen golcü futbolcu Vizinger için açıklama geldi.
MENAJERİ AÇIKLADI
Gelecek sezon Radamel Falcao'ya alternatif golcü arayan Cimbom, Hırvat golcü Dario Vizinger için bastırıyor... Genç golcünün menajeri de G.Saray ile görüştüğünü açıkladı.