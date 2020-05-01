Menajeri doğruladı! Galatasaray'da Falcao'nun yerine genç gol kralı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Mayıs 2020, Cuma
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Menajeri doğruladı! Galatasaray'da Falcao'nun yerine genç gol kralı

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arayı transfer çalışmalarıyla değerlendiren Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlaması üzerinde çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılılar bonuslarla 8 milyon Euro'yu bulan maaşı nedeniyle sezon sonunda Falcao ile yollarını ayırmayı planlıyor. Yıldız futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirmeye alan Cimbom, golcü arayışlarını da sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray'ın gündemine gelen yıldız futbolcunun menajeri de transfer dedikodularını doğruladı. İşte o isim ve transfer detayı...
1 Mayıs 2020 Cuma 06:46
Menajeri doğruladı! Galatasaray'da Falcao'nun yerine genç gol kralı

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da gelecek yıl kadro planlaması için çalışmalar başladı...

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Menajeri doğruladı! Galatasaray'da Falcao'nun yerine genç gol kralı

Corona virüsü nedeniyle futbolcuların maaşlarında indirime gitmeyi planlayan Galatasaray'da Falcao'nun da geleceği de merak konusu olmaya başladı.

Menajeri doğruladı! Galatasaray'da Falcao'nun yerine genç gol kralı

Sezon sonunda gelecek tekliflere göre takımdan ayrılması muhtemel olan Kolombiyalı yıldız için alternatif arayışları sürüyor.

Menajeri doğruladı! Galatasaray'da Falcao'nun yerine genç gol kralı

Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen golcü futbolcu Vizinger için açıklama geldi.

Menajeri doğruladı! Galatasaray'da Falcao'nun yerine genç gol kralı

MENAJERİ AÇIKLADI

Gelecek sezon Radamel Falcao'ya alternatif golcü arayan Cimbom, Hırvat golcü Dario Vizinger için bastırıyor... Genç golcünün menajeri de G.Saray ile görüştüğünü açıkladı.

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