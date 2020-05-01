Haberler Galeri Menajeri doğruladı! Galatasaray'da Falcao'nun yerine genç gol kralı

Menajeri doğruladı! Galatasaray'da Falcao'nun yerine genç gol kralı

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arayı transfer çalışmalarıyla değerlendiren Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlaması üzerinde çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılılar bonuslarla 8 milyon Euro'yu bulan maaşı nedeniyle sezon sonunda Falcao ile yollarını ayırmayı planlıyor. Yıldız futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirmeye alan Cimbom, golcü arayışlarını da sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray'ın gündemine gelen yıldız futbolcunun menajeri de transfer dedikodularını doğruladı. İşte o isim ve transfer detayı...

1 Mayıs 2020 Cuma 06:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





