Mert Çetin: Çok özledim

Roma'da forma giyen genç oyuncu Corriere Dello Sport'a, "Türkiye'yi özledim, ailemi ve arkadaşlarımı özledim. Umarım hiçbiri bir sorun yaşamaz. Roma'da bir arkadaşımla birlikte kalıyorum ve herkesle sürekli görüşüyorum" dedi. Mert, Roma'da devam etmek istediğini ama kulübün kararına saygı duyacağına da sözlerine ekledi.