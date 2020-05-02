Mert Çetin: Çok özledim
Fatih Terim'in devre arasında ilgi gösterdiği, gelecek sezon için de kadroda görmek istediği Mert Çetin, karantina günleri hakkında konuştu.
Roma'da forma giyen genç oyuncu Corriere Dello Sport'a, "Türkiye'yi özledim, ailemi ve arkadaşlarımı özledim. Umarım hiçbiri bir sorun yaşamaz. Roma'da bir arkadaşımla birlikte kalıyorum ve herkesle sürekli görüşüyorum" dedi. Mert, Roma'da devam etmek istediğini ama kulübün kararına saygı duyacağına da sözlerine ekledi.
- 2.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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