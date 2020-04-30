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30 Nisan 2020, Perşembe
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Dolandırıcılar yakalandı

Dolandırıcılar yakalandı

 İkinci Başkanı 'ı telefonla arayan ve Belediye Başkanı olduğunu söyleyerek 40 bin lira dolandıran 2 kişi yakaladı.

İkinci Başkanı 'ı telefonla arayan ve Belediye Başkanı olduğunu söyleyerek 40 bin lira dolandıran 2 kişi yakaladı. 4 günlük bir operasyonun ardından paranın Gebze'de bir banka şubesinden çekildiği tespit edildi. Şüphelilerden Abdulvahap B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Fatih Y. ev hapsi cezası uygulandığı öğrenildi.

  1. 30.4.2020
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