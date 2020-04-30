Dolandırıcılar yakalandı

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ı telefonla arayan ve Belediye Başkanı olduğunu söyleyerek 40 bin lira dolandıran 2 kişi yakaladı. 4 günlük bir operasyonun ardından paranın Gebze'de bir banka şubesinden çekildiği tespit edildi. Şüphelilerden Abdulvahap B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Fatih Y. ev hapsi cezası uygulandığı öğrenildi.