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30 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler Galatasaray Favori teknik direktörünü açıkladı! Sürpriz isim...

favori teknik direktörünü açıkladı! Sürpriz isim...

Belhanda favori teknik direktörünü açıkladı! Sürpriz isim...

forması giyen Faslı yıldız Younes , favori teknik direktörünü açıkladı. Sosyal medya üzerinden bir canlı yayına katılan 30 yaşındaki deneyimli futbolcu bu ismin, Montpellier'de oynadığı dönemki hocası olduğunu söyledi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'ın Faslı futbolcusu Younes , sosyal medya üzerinden katıldığı bir canlı yayında favori teknik direktörünü açıkladı.

Fransız gazeteci Manu Lonjon'un sorularını yanıtlayan yıldız futbolcu, en beğendiği antrenörün 2009-2013 yıllarında Montpellier forması giydiği dönemde hocası olan olduğunu dile getirdi ve şöyle konuştu:

Favori teknik direktörüm; birçok isim var ama profesyonelliğe adım attığım Rene Girard diyebilirim. Önümde birçok kendini kanıtlamış futbolcu varken beni oynatan ilk isimdi. Paris Saint-Germain karşısında beni sahaya sürmüştü. Onunla özel bir ilişkim var. Bana çok güvenir. Beraber şampiyonluk yaşadık bu hiçbir şeyle kıyaslanamaz.

2017'den beri Galatasaray forması giyen Younes Belhanda geleceğine ilişkin gelen soru üzerine ise, "Uzun süre kendimi Galatasaray'da görüyorum. Kulübü, atmosferi, ligi, şehri, ülkeyi gerçekten çok seviyorum. Yüzde 100 Galatasaray'dayım" ifadelerini kullandı.

  1. 30.04.2020
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