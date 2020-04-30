Belhanda favori teknik direktörünü açıkladı! Sürpriz isim...
Galatasaray forması giyen Faslı yıldız Younes Belhanda, favori teknik direktörünü açıkladı. Sosyal medya üzerinden bir canlı yayına katılan 30 yaşındaki deneyimli futbolcu bu ismin, Montpellier'de oynadığı dönemki hocası Rene Girard olduğunu söyledi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, sosyal medya üzerinden katıldığı bir canlı yayında favori teknik direktörünü açıkladı.
Fransız gazeteci Manu Lonjon'un sorularını yanıtlayan yıldız futbolcu, en beğendiği antrenörün 2009-2013 yıllarında Montpellier forması giydiği dönemde hocası olan Rene Girard olduğunu dile getirdi ve şöyle konuştu:
Favori teknik direktörüm; birçok isim var ama profesyonelliğe adım attığım Rene Girard diyebilirim. Önümde birçok kendini kanıtlamış futbolcu varken beni oynatan ilk isimdi. Paris Saint-Germain karşısında beni sahaya sürmüştü. Onunla özel bir ilişkim var. Bana çok güvenir. Beraber şampiyonluk yaşadık bu hiçbir şeyle kıyaslanamaz.
2017'den beri Galatasaray forması giyen Younes Belhanda geleceğine ilişkin gelen soru üzerine ise, "Uzun süre kendimi Galatasaray'da görüyorum. Kulübü, atmosferi, ligi, şehri, ülkeyi gerçekten çok seviyorum. Yüzde 100 Galatasaray'dayım" ifadelerini kullandı.
- 30.04.2020
- e-Devlet üzerinden kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?
- Fenerbahçe'de flaş gelişme! Semih Özsoy...
- Kawasaki hastalığı nedir? Kawasaki hastalığının belirtileri ne? Corona virüsü ile bağlantısı var mı?
- Son dakika: Fenerbahçe açıkladı! İdmanlar...
- Remdesivir nedir? Corona virüsü tedavisinde kullanılan Remdesivir hakkında tüm detaylar
- Chelsea'li yıldızdan müthiş teknik! | İZLEYİN
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. Bölüm izle! EDHO yeni bölüm tek parça full izle
- Haydar Yılmaz'dan indirim tepkisi! "Bu virüsü futbolcular getirmedi"
- Fenerbahçe Nenad Bjelica ile anlaştı mı? Volkan Demir açıkladı
- Prekazi: Monaco'ya attığım gol Türkiye içindi
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Belhanda favori teknik direktörünü açıkladı! Sürpriz isim... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.