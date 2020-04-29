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29 Nisan 2020, Çarşamba
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Savaş çıkar!

Savaş çıkar!

Al Nasr'ın 'yı istemesi ile yaşadığı kavgayı gündeme getirdi.

'nın 'ın Al-Nasr takımına olacağı iddiaları Fas'ta büyük ses getirdi. Al-Nasr'da forma giyen Belhanda'nın vatandaşı ile adeta kanlı bıçaklı olduğu hatırlatıldı. Bu transfer gerçekleşirse Suudi Arabistan ekibinde ciddi sorunlar yaşanacağı iddia edildi. Belhanda ile Hamdallah'ın Gambiya maçında penaltı atışı için kavga ettiği ayrıca 'daki 'nı Younes Belhanda'nın, Hamdallah'la kavgası yüzünden terk ettiği hatırlatıldı.
  1. 29.4.2020
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