Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Süper Lig'den...
Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, şampiyonluk kupasına uzanmak istiyor... Sarı-kırmızılılara transferde birçok isim yazılıp çizilirken bomba bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
Galatasaray'da corona virüsü etkileri hem anlık hem de yarınlara dair görülüyor. Anlık etki direkt ödemelere ve ücretlere yansımış durumda. Mustafa Cengiz yönetimi, futbolculardan indirim istemiş ve 60 milyon avronun üzerindeki takım bütçesini de aşağı çekmeyi kaçınılmaz hale getirmişti.
Bunlara bir de yeni kadro planlamasındaki tasarruflar eklendi. Yerli ve milli değerlere ağırlık veren sarı-kırmızılılar anlaşmaları da TL üzerinden yapma kararı almıştı. İşte bu bağlamda çalışmalar devam ederken öne çıkan iki isim Sivasspor'da çok işi işlere imza atan ve sezon sonu mukaveleleri sona erecek olan Emre Kılınç ile Mert Hakan Yandaş'tı. İkilide çok önemli mesafe alınmıştı.
AYTAÇ KARA DA İSTEKLİ
İki yerli gözdeye bir isim daha eklendi. O da Kasımpaşa'da ter döken ve 2021'de mukavelesi sona erecek olan Aytaç Kara. Orta sahada görev alan 27 yaşındaki oyuncu için görüşme masasında izlenecek politika belli. Mustafa Cengiz yönetiminin önceliği kadro fazlası oyuncuları takasta kullanmak ve böylece bir taşla iki kuş vurmak. Ancak Kasımpaşa yönetimi, takas teklifini kabul etmezse bonservis bedeli için ücret görüşmelerine geçilecek. Galatasaray'ın Aytaç Kara için gözden çıkardığı en fazla bütçe ise 1,5 milyon avro civarında. Aytaç Kara'nın da teknik direktör Fatih Terim'le çalışmayı çok istediği biliniyor.
1.4 MİLYON EURO
Aytaç Kara'nın kariyerinde Altay, Eskişehir, Trabzonspor, Yeni Malatyaspor, Bursaspor ve Kasımpaşa kulüpleri var. Ve bu süreçte oyuncu için Eskişehir 200 bin avro, Trabzonspor ise 2,1 milyon avro bonservis bedeli ödedi. Kara'nın güncel piyasa değeri de 1,4 milyon avro.
- 27.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Süper Lig'den... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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