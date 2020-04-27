Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Süper Lig'den... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
27 Nisan 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Aslan transfer bombasını patlatıyor! Süper Lig'den...

bombasını patlatıyor! 'den...

Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Süper Lig'den...

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarına hız veren , şampiyonluk kupasına uzanmak istiyor... Sarı-kırmızılılara transferde birçok isim yazılıp çizilirken bomba bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

'da corona virüsü etkileri hem anlık hem de yarınlara dair görülüyor. Anlık etki direkt ödemelere ve ücretlere yansımış durumda. yönetimi, futbolculardan indirim istemiş ve 60 milyon avronun üzerindeki takım bütçesini de aşağı çekmeyi kaçınılmaz hale getirmişti.

Bunlara bir de yeni kadro planlamasındaki tasarruflar eklendi. Yerli ve milli değerlere ağırlık veren sarı-kırmızılılar anlaşmaları da TL üzerinden yapma kararı almıştı. İşte bu bağlamda çalışmalar devam ederken öne çıkan iki isim 'da çok işi işlere imza atan ve sezon sonu mukaveleleri sona erecek olan Emre Kılınç ile Mert Hakan Yandaş'tı. İkilide çok önemli mesafe alınmıştı.

AYTAÇ KARA DA İSTEKLİ
İki yerli gözdeye bir isim daha eklendi. O da 'da ter döken ve 2021'de mukavelesi sona erecek olan . Orta sahada görev alan 27 yaşındaki oyuncu için görüşme masasında izlenecek politika belli. Mustafa Cengiz yönetiminin önceliği kadro fazlası oyuncuları takasta kullanmak ve böylece bir taşla iki kuş vurmak. Ancak Kasımpaşa yönetimi, takas teklifini kabul etmezse bonservis bedeli için ücret görüşmelerine geçilecek. Galatasaray'ın Aytaç Kara için gözden çıkardığı en fazla bütçe ise 1,5 milyon avro civarında. Aytaç Kara'nın da teknik direktör 'le çalışmayı çok istediği biliniyor.

1.4 MİLYON EURO
Aytaç Kara'nın kariyerinde Altay, , , , ve Kasımpaşa kulüpleri var. Ve bu süreçte oyuncu için Eskişehir 200 bin avro, Trabzonspor ise 2,1 milyon avro bonservis bedeli ödedi. Kara'nın güncel piyasa değeri de 1,4 milyon avro.

  1. 27.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Süper Lig'den... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA