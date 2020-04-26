Süper Lig devlerine Ömer Toprak müjdesi!
Yaz transfer döneminde ismi Süper Lig devleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile sıkça anılan milli stoper Ömer Toprak için Werder Bremen'den flaş bir karar geldi.
Almanya Bundesliga'da bonservisi Borussia Dortmund'da bulunan Ömer Toprak'ın ismi yaz transfer döneminde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılıyordu.
Ancak Almanya'da kalmayı tercih eden Toprak, kiralık olarak Werder Bremen'in yolunu tutmuştu.
Bu sezon sık sık sakatlıklarla boğuşan milli stoper, Bremen'de tutunamadı ve beklentileri karşılayamadı.
Ajansspor'un haberine göre Alman basını, Mızıkacılar'ın kiralık olarak transfer ettiği Ömer Toprak'ı kadroda düşünmüyor.
SON KARAR DORTMUND'DA
Toprak'ın geleceğiyle ilgili son kararı, bonservisini elinde bulunduran Borussia Dortmund Kulübü verecek. Yakın zamanda Dortmund yöneticileri, maliyeti yüksek futbolcular konusunda tasarruf yapılabileceğini ve bazı isimlerle de yolların ayrılacağını duyurmuştu.
- 26.04.2020
- Güncelleme: 26.04.2020 19:01
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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