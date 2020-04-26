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26 Nisan 2020, Pazar
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devlerine müjdesi!

Süper Lig devlerine Ömer Toprak müjdesi!

Yaz döneminde ismi devleri , ve ile sıkça anılan milli stoper için 'den flaş bir karar geldi.

'da bonservisi 'da bulunan 'ın ismi yaz döneminde , ve ile anılıyordu.

Ancak Almanya'da kalmayı tercih eden Toprak, kiralık olarak 'in yolunu tutmuştu.

Bu sezon sık sık sakatlıklarla boğuşan milli stoper, Bremen'de tutunamadı ve beklentileri karşılayamadı.

Ajansspor'un haberine göre Alman basını, Mızıkacılar'ın kiralık olarak transfer ettiği Ömer Toprak'ı kadroda düşünmüyor.

SON KARAR DORTMUND'DA

Toprak'ın geleceğiyle ilgili son kararı, bonservisini elinde bulunduran Borussia Dortmund Kulübü verecek. Yakın zamanda Dortmund yöneticileri, maliyeti yüksek futbolcular konusunda tasarruf yapılabileceğini ve bazı isimlerle de yolların ayrılacağını duyurmuştu.

  1. 26.04.2020
  2. Güncelleme: 26.04.2020 19:01
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