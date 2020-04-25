Zeki Uzundurukan: Maçlar oynanırsa statlardaki kişi sayısı 300'ü geçmeyecek
Ana Haber'de Aykut İnce'nin sorularını yanıtlayan Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, "Seyirci olmayacak, statlarda insan sayısı 300'ü geçmeyecek." ifadelerini kullandı.
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