Mutlu yıllar Falcao!
Kolombiya basınından El Pais, Radamel Falcao'nun profesyonel olmasının 20. dönümünü kutladı!
Kolombiya basınından El Pais, Radamel Falcao'nun profesyonel olmasının 20. dönümünü kutladı! 34 yaşındaki yıldızın, 23 Nisan 2000'de henüz 14 yaşında Kolombiya'nın Lanceros FP takımında profesyonel sözleşmeye imza attığı belirtilirken, "20 yıl önce bugün utangaç bir çocuk sahneye çıktı" ifadeleri kullanıldı. Ardından Falcao'nun R. Plate'te 45, Porto'da 72, Atletico'da 70, Monaco'da 83, ManU'da 4, Chelsea'de 1 ve G.Saray'da 10 gol attığı yazıldı. Gazetede, "Bugün Kolombiya Milli Takımı'nın en skoreri ve Avrupa'da şimdiye kadar oynamış en iyi dokuz numara o" yorumu da yapıldı.
- 24.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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