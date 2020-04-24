Mutlu yıllar Falcao!

Kolombiya basınından El Pais, Radamel Falcao'nun profesyonel olmasının 20. dönümünü kutladı! 34 yaşındaki yıldızın, 23 Nisan 2000'de henüz 14 yaşında Kolombiya'nın Lanceros FP takımında profesyonel sözleşmeye imza attığı belirtilirken, "20 yıl önce bugün utangaç bir çocuk sahneye çıktı" ifadeleri kullanıldı. Ardından Falcao'nun R. Plate'te 45, Porto'da 72, Atletico'da 70, Monaco'da 83, ManU'da 4, Chelsea'de 1 ve G.Saray'da 10 gol attığı yazıldı. Gazetede, "Bugün Kolombiya Milli Takımı'nın en skoreri ve Avrupa'da şimdiye kadar oynamış en iyi dokuz numara o" yorumu da yapıldı.