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18 Nisan 2020, Cumartesi
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'da gençlik operasyonu! Seri'nin yerine 21'lik yıldız

Galatasaray'da gençlik operasyonu! Seri'nin yerine 21'lik yıldız

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada transfere yönelen 'da takımı gençleştirme adına operasyon başladı. Fulham'ın 'yi tekrar kiralamaya yanaşmaması üzerine sarı-kırmızılı ekip, Famalicao'nun 21'lik yıldızı 'i gündemine aldı.

Devre arasında olduğu gibi yeni sezonda da genç ve potansiyelli isimleri tercih edecek olan 'dan sürpriz bir hamle geldi… Bir kez daha kiralanma düşük olan 'ye alternatif arayan , 'i gündemine aldı.

RAPORU TEKNİK HEYETE İLETİLDİ

Takvim'in haberine göre; Portekiz'de Famalicao forması giyen 21 yaşındaki yıldızın raporu scout ekibi tarafından 'e iletildi. Tecrübeli hocanın da için onayı verdiği belirlendi.

31 MAÇTA 6 GOL VE 8 ASİST

Yönetimin kısa süre içinde hem Famalicao kulübü hem de Pedro Gonçalves'in menajeriyle görüşme yapması bekleniyor. Genç oyuncu bu sezon 31 maçta 6 gol atıp 8 asist yaptı.

4 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Sezon başında Wolverhampton U23 takımından Famalicao'ya transfer olan Gonçalves'in 2024'e kadar sözleşmesi var. Yıldız futbolcu Portekiz U20 takımının da formasını giyiyor.

  1. 18.04.2020
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