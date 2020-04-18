Galatasaray'da gençlik operasyonu! Seri'nin yerine 21'lik yıldız
Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada transfere yönelen Galatasaray'da takımı gençleştirme adına operasyon başladı. Fulham'ın Jean Michael Seri'yi tekrar kiralamaya yanaşmaması üzerine sarı-kırmızılı ekip, Famalicao'nun 21'lik yıldızı Pedro Gonçalves'i gündemine aldı.
Devre arasında olduğu gibi yeni sezonda da genç ve potansiyelli isimleri tercih edecek olan Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi… Bir kez daha kiralanma düşük olan Jean Michael Seri'ye alternatif arayan Sarı- Kırmızılılar, Pedro Gonçalves'i gündemine aldı.
RAPORU TEKNİK HEYETE İLETİLDİ
Takvim'in haberine göre; Portekiz'de Famalicao forması giyen 21 yaşındaki yıldızın raporu scout ekibi tarafından Fatih Terim'e iletildi. Tecrübeli hocanın da transfer için onayı verdiği belirlendi.
31 MAÇTA 6 GOL VE 8 ASİST
Yönetimin kısa süre içinde hem Famalicao kulübü hem de Pedro Gonçalves'in menajeriyle görüşme yapması bekleniyor. Genç oyuncu bu sezon 31 maçta 6 gol atıp 8 asist yaptı.
4 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Sezon başında Wolverhampton U23 takımından Famalicao'ya transfer olan Gonçalves'in 2024'e kadar sözleşmesi var. Yıldız futbolcu Portekiz U20 takımının da formasını giyiyor.
- 18.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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