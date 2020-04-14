Galatasaray'a Ryan Babel müjdesi! 5 milyon euro...
Galatasaray'da son dakika Ryan Babel gelişmesi... Sezon başında bedelsiz olarak sarı kırmızılı kulübe dahil olan ancak istediği performansı sergileyememesinin ardından Hollanda ekibi Ajax'a kiralanan yıldız futbolcu, sezon sonunda Galatasaray'ın 5 milyonluk yükünü hafifletecek.
Ajax'ın sözleşmesini feshettiği Ryan Babel'e takım arayan Galatasaray'a Belçika'dan güzel haber geldi.
Anderlecht'in, Chadli'nin Monaco'ya, Pjaca'nın Juventus'a döneceği ortamda sol kanadı için Babel'i transfer etmek istediği iddia edildi. Belçika ekibinin, Hollandalı futbolcudan bonservis sorununu çözüp gelmesini istediği belirtiliyor.
G.SARAY KAPILARI KAPANDI
Geri dönüşüne sıcak bakılmayan Babel, Ajax'ta verilen şansı değerlendirememişti. 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan ve yıllık 2.5 milyon euro kazanan yıldız oyuncudan kendisine kulüp bulması istenmişti. İşi son ana bırakmak istemeyen sarı-kırmızılılar, futbolcu ve menajerinden çalışmalara erken başlamasını da talep etmişti.
5 MİLYONLUK YÜK
Sarı-kırmızılılar, Hollandalı oyuncudan aldığı yüksek ücretten dolayı bonservis bile talep etmeme kararı almıştı. Tecrübeli futbolcunun gitmesiyle 5 milyon euroluk bir yükten kurtulmanın hesapları yapıldığı belirtildi.
- 14.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'a Ryan Babel müjdesi! 5 milyon euro... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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