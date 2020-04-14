Galatasaray'a Ryan Babel müjdesi! 5 milyon euro... | Ryan Babel hangi takıma gidiyor? - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
14 Nisan 2020, Salı
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'a müjdesi! 5 milyon euro...

Galatasaray'a Ryan Babel müjdesi! 5 milyon euro...

'da son dakika gelişmesi... Sezon başında bedelsiz olarak sarı kırmızılı kulübe dahil olan ancak istediği performansı sergileyememesinin ardından Hollanda ekibi Ajax'a kiralanan yıldız futbolcu, sezon sonunda Galatasaray'ın 5 milyonluk yükünü hafifletecek.

Ajax'ın sözleşmesini feshettiği 'e takım arayan 'a Belçika'dan güzel haber geldi.

Anderlecht'in, Chadli'nin Monaco'ya, Pjaca'nın Juventus'a döneceği ortamda sol kanadı için Babel'i etmek istediği iddia edildi. Belçika ekibinin, Hollandalı futbolcudan bonservis sorununu çözüp gelmesini istediği belirtiliyor.

G.SARAY KAPILARI KAPANDI

Geri dönüşüne sıcak bakılmayan Babel, Ajax'ta verilen şansı değerlendirememişti. 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan ve yıllık 2.5 milyon euro kazanan yıldız oyuncudan kendisine kulüp bulması istenmişti. İşi son ana bırakmak istemeyen sarı-kırmızılılar, futbolcu ve menajerinden çalışmalara erken başlamasını da talep etmişti.

5 MİLYONLUK YÜK

Sarı-kırmızılılar, Hollandalı oyuncudan aldığı yüksek ücretten dolayı bonservis bile talep etmeme kararı almıştı. Tecrübeli futbolcunun gitmesiyle 5 milyon euroluk bir yükten kurtulmanın hesapları yapıldığı belirtildi.

  1. 14.04.2020
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