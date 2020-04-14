Galatasaray'da Falcao'nun yerine bedava dünya yıldızı! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Nisan 2020, Salı
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Galatasaray'da Falcao'nun yerine bedava dünya yıldızı!

Galatasaray'ın transfede gözdesi Hulk, Drogba ve Falcao gibi elini kolunu sallayarak gelecek. 'Makul Maaş İndirim' tasarısına takılan Brezilyalı yıldız, Çin'den ayrılma kararı aldı. Shanghai SIPG'den bonservisini almaya çalışacak. Arap takımlarıyla anılan Falcao giderse Cimbom devreye girecek. İşte detaylar...

14 Nisan 2020 Salı 06:41
Galatasaray'da Falcao'nun yerine bedava dünya yıldızı!

Galatasaray'da gündem Radamel Falcao'nun ayrılması halinde yerine kimin geleceği… Daha önce Drogba'yı Çin'de yaşanan bir kriz sonrasında bedava getiren, Monaco'dan Falcao'yu bonservissiz almayı başaran Cimbom, bu kez de Hulk'un işini aynı şekilde bitirmeye çalışıyor.

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Galatasaray'da Falcao'nun yerine bedava dünya yıldızı!

Sports Online Shanghai, Çin Futbol Federasyonu'nun kulüplerle bir araya gelerek belirlediği 'Makul Maaş İndirim' tasarısının vuracağı isimleri belirledi. 100 milyon yuan (12 milyon euro) ve üzerinde maaş alan oyuncular yüzde 50 indirim yapacak.

Galatasaray'da Falcao'nun yerine bedava dünya yıldızı!

MÜMKÜN DEĞİL

Her takımda sadece bir tane 100 milyon yuan (12 milyon euro) kazanan oyuncu olacak. Kulüpler yeni sözleşmeleri 50 milyon yuan (7.5 milyon euro) üzerinde yapamayacak.

Galatasaray'da Falcao'nun yerine bedava dünya yıldızı!

Aralık ayında anlaşması bitecek olan Hulk'un yeni sözleşmeyi 50 milyon yuan'lık tavan rakam yüzünden kabul etmediği ve ayrılma kararı aldığı belirtildi.

Galatasaray'da Falcao'nun yerine bedava dünya yıldızı!

Brezilyalı yıldızın, "Bu rakamlara Çin'de kalmam mümkün değil. Avrupa'da oynamayı tercih ederim" dediği ifade edildi. 33 yaşındaki golcünün, bonservisini eline almak için kulüple temaslara başladığı bildirildi.

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