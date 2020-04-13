İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'ın Balotelli teklifi ortaya çıktı
Radamel Falcao'nun taliplerinin artmasından sonra arayışlarına başlayan Galatasaray'da Mario Balotelli ismi ön plana çıkmıştı. Sarı-kırmızılıların İtalyan forvetin menajeriyle görüşmeleri sürdürdüğü ve resmi teklifi yapmaya hazır olduğu ifade edildi. Fotomac.com.tr | Dış haberler...
Galatasaray'da yaz transfer sezonu çalışmaları son sürat devam ederken yıldız futbolcu Mario Balotelli iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Arabistan Ligi'nden ciddi teklifler alan Radamel Falcao'nun takımdan ayrılma ihtimali ortaya çıkmıştı ve bu duruma karşı hazırlıksız yakalanmak istemeyen sarı-kırmızılılar, B planını geliştirdi.
Brescia'dan sezon sonu ayrılmayı düşünen Mario Balotelli menajerine talimat vererek kendisine takım bulmasını istedi.
2+1 YILLIK TEKLİF!
İtalyan basınında çıkan haberlere göre Galatasaray, Mario Balotelli ile gerçekten ilgileniyor ve Brescia ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan İtalyan santrfor için 2+1 yıllık sözleşme teklif etmeye hazır.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Öte yandan sarı-kırmızılı kurmayların Balotelli'nin menajeri Mino Railo ile görüşmeleri sürdürdüğü ifade edildi.
- 13.04.2020
- Güncelleme: 13.04.2020 17:38
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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