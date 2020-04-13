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13 Nisan 2020, Pazartesi
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İtalyanlar duyurdu! 'ın Balotelli teklifi ortaya çıktı

İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'ın Balotelli teklifi ortaya çıktı

'nun taliplerinin artmasından sonra arayışlarına başlayan 'da ismi ön plana çıkmıştı. Sarı-kırmızılıların İtalyan forvetin menajeriyle görüşmeleri sürdürdüğü ve resmi teklifi yapmaya hazır olduğu ifade edildi. Fotomac.com.tr | Dış haberler...

'da yaz transfer sezonu çalışmaları son sürat devam ederken yıldız futbolcu iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Arabistan Ligi'nden ciddi teklifler alan 'nun takımdan ayrılma ihtimali ortaya çıkmıştı ve bu duruma karşı hazırlıksız yakalanmak istemeyen sarı-kırmızılılar, B planını geliştirdi.

Brescia'dan sezon sonu ayrılmayı düşünen Mario Balotelli menajerine talimat vererek kendisine takım bulmasını istedi.

2+1 YILLIK TEKLİF!
İtalyan basınında çıkan haberlere göre Galatasaray, Mario Balotelli ile gerçekten ilgileniyor ve Brescia ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan İtalyan santrfor için 2+1 yıllık sözleşme teklif etmeye hazır.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Öte yandan sarı-kırmızılı kurmayların Balotelli'nin menajeri Mino Railo ile görüşmeleri sürdürdüğü ifade edildi.

  1. 13.04.2020
  2. Güncelleme: 13.04.2020 17:38
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