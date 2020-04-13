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Galatasaray'da oynamaya hazır! 8 milyon gözden çıkarıldı
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da futbolcular evlerinde çalışalarını sürdürürken, teknik heyet ve yönetim geleceğin planlarını yapıyor. Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında hummalı bir çalışma içinde olan sarı-kırmızılılar sağ bek mevkisi için 8 milyonluk bütçe ayırdı. Öyle ki başarılı futbolcu da Galatasaray'a gelmeye hazır! İşte yaşanan flaş transfer gelişmesinin detayları...
13 Nisan 2020 Pazartesi 16:20
Güncelleme: 13.04.2020 16:21
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Corona virüsü salgını sebebiyle liglere verilen arada önümüzdeki sezonun kadro yapılanması çalışmalarına başlayan Galatasaray'da transfer operasyonu başlıyor.
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Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılı kurmaylar transferde ince eleyip sık dokurken, yerli futbolculara yönelinecek.
Listedeki birçok isimle yapılan ön görüşmelerden olumlu sonuç alan Galatasaray yönetimi sağ bek sorununu çözme konusunda mutlu sona çok yaklaştı.
MARIANO'DA AYRILIK YAKIN Sağ bek mevkisinde sıkıntı yaşamak istemeyen Cimbom'da sözleşmesi bitecek olan Mariano'nun durumu belirsizliğini korurken, Brezilyalı oyuncunun ülkesine gitme ihtimali de yakın görünüyor.
ŞENER GÖZDEN ÇIKARILDI Galatasaray'da beklentilere karşılık veremeyen Şener Özbayraklı da gözden çıkarıldı. Fenerbahçe'den bedelsiz olarak Galatasaray'a gelen deneyimli futbolcunun Florya macerası çok kısa sürecek gibi gözüküyor.