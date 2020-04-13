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Galatasaray'da oynamaya hazır! 8 milyon gözden çıkarıldı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da futbolcular evlerinde çalışalarını sürdürürken, teknik heyet ve yönetim geleceğin planlarını yapıyor. Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında hummalı bir çalışma içinde olan sarı-kırmızılılar sağ bek mevkisi için 8 milyonluk bütçe ayırdı. Öyle ki başarılı futbolcu da Galatasaray'a gelmeye hazır! İşte yaşanan flaş transfer gelişmesinin detayları...

13 Nisan 2020 Pazartesi 16:20 Güncelleme: 13.04.2020 16:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





