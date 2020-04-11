Uğur Erdoğan: Arda Turan'dan özür dilerim!
Galatasaray'da daha önce Arda Turan ile birlikte forma giymiş isimlerden Uğur Erdoğan, flaş açıklamalarda bulundu. Adnan Sezgin ve Arda Turan hakkında çarpıcı ifadeler kullanan Erdoğan, 'Arda'dan özür dilerim' dedi.
Galatasaray'ın 1987 jenerasyonunda Arda Turan ile birlikte forma giyen ve o takımın önemli isimleri arasında yer alan Uğur Erdoğan flaş açıklamalar yaptı. Hürriyet'e konuşan Uğur Erdoğan, 1987 jenerasyonundan Galatasaray'ın çok faydalanamamasının sebebi olarak dönemin sportif direktörü Adnan Sezgin gösterdi, "İçimizde Arda'dan daha yetenekliler de vardı. 87 dönemi inanılmaz bir dönem. Galatasaray'ın hiçbir sıkıntısı olmazdı" yorumunu yaptı.
'ADNAN SEZGİN ONLARI TERCİH ETTİ!'
Bu sezon Yozgatspor forması giyen Uğur Erdoğan, Skorer'e konuştu ve Galatasaray günleri için "Sportif direktör, Adnan Sezgin gelmişti başımıza. Kendi oyuncularını getirdi Barış Özbek'ler, Serkan Çalık'lar. Adnan Sezgin onları tercih etti. Kiralık gideceksiniz dedi. Herkesi küstürdü. Hiç kimse o dönemde Galatasaray'da barınamadı. O takımın korunması lazımdı" dedi.
'ARDA TURAN'DAN ÖZÜR DİLİYORUM'
Galatasaray'dan çok yakın arkadaşı olan Arda Turan'a bir kırgınlığı olup olmadığı sorulan Uğur Erdoğan, "İnsanlar hata yapabilir. Arda, ben, Mülayim çok samimiydik liseden beri. Gönül koyduğum nokta ben onu çok aradım onu açmadı arayıp sormadı beni. Ama ona da hak veriyorum insanın ortamı değişiyor. Sonra düşündüm kendimce Uğur sen de böyle olsan belki o kadar çok arayan soran olacak ki bir gün dönemeyeceksin. En son aradığımda milli takım kampındaymış. Kardeşim inan ben annemle babamla görüşemiyorum dedi ben de yüzüne kapattım. Benim hatam. Hatta Sonra Mülayim'i aramış Uğur bana gönül mü koydu demiş, bir şey mi yaptım demiş. Benim hatamdan oldu Sizin aracılığınızla özür diliyorum kendisinden" diye konuştu.
'BİZ HASTA GALATASARAYLIYIZ'
Arda Turan'ın Galatasaray'a dönmesi gerektiğini vurgulayan Uğur, "Kesinlikle Ocak ayında dönmeliydi. O çok büyük bir Galatasaraylı. Hiç unutmuyorum PAF takımındaki ilk Fenerbahçe maçında maçtan önce bana bu maçı almalıyız dedi. 1 tane ben attım, üç tane o attı. Hüngür hüngür ağladık. Biz hasta Galatasaraylıyız. Kesinlikle dönmeliydi yapılanı anlayamadım, niye böyle büyük tepki var. İnşallah Galatasaray'da bırakır ocakta olmadı ama yazın olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
- 11.04.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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