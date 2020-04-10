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10 Nisan 2020, Cuma
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Haberler Futbol Arda sosyal medyadan açıkladı! "Söz verdiğim gibi..."

100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı

Arda Turan 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı

'le olan kiralık sözleşmesini feshettikten sonra herhangi bir kulüple anlaşmayan , yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgını sürecinde söz verdiği 100 bin maskenin ilk bölümünü dağıttığını duyurdu.

, hesabından yaptığı açıklamada, "Söz verdiğimiz 100 bin ağız ve burun korumalığı (maske) yardımının ilk kısmını çok şükür ki bugün gerçekleştirdik. Bu yardımı bir cümle, bir rica ile hayata geçiren sevgili dostum, abim Ali Bekmezci'ye, grubu BEKS Çorap'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu projeye hiç düşünmeden evet diyen sevgili İshak Cerit ve Baho abi, iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarına da teşekkür eden Arda, "Dağıtıma yardıma gelen kardeşlerim, Allah eksikliğinizi göstermesin. Ancak asıl teşekkür, bugün canlı görme fırsatı bulduğum, rütbesi, unvanı, konumu fark etmeksizin sağlık personelimize. Siz gerçek kahramanlarsınız" değerlendirmesinde bulundu.


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  1. 10.04.2020
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