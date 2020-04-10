Lionel Messi Ronaldinho'nun kefaletini ödedi mi? Resmen açıkladı
Kardeşiyle birlikte Paraguay'a sahte pasaport yoluyla girmeye çalışıp 6 ay hapis cezasına çarptırılan Ronaldinho, 1.6 milyon dolar kefaletle serbest kaldı. Son dakika haberine göre Barcelona efsanesinin kefalet ücretini eski takım arkadaşı Lionel Messi'nin ödediği iddia edilirken, Arjantinli yıldızdan konuyla ilgili açıklama geldi.
Sahte pasaport kullanarak Paraguay'a girmeye çalışmaktan dolayı yakalanan Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho ile kardeşi Assis Moreira'nın cezası 1.6 milyon Dolar kefaletle ev hapsine çevrilmişti.
Paraguay'ın başkenti Asuncion'da 4 yıldızlı bir otelde cezaları çeken Ronaldinho ve kardeşinin kefalet parasını Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi'nin ödediği iddia edilmişti. Messi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu iddiaların gerçek olmadığını duyurdu.
Arjantinli futbolcu ayrıca İtalyan ekibi Inter'e transfer olacağı yönünde çıkan haberleri de yalanladı.
- 10.04.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Lionel Messi Ronaldinho'nun kefaletini ödedi mi? Resmen açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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