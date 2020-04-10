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10 Nisan 2020, Cuma
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Lionel 'nun kefaletini ödedi mi? Resmen açıkladı

Lionel Messi Ronaldinho'nun kefaletini ödedi mi? Resmen açıkladı

Kardeşiyle birlikte Paraguay'a sahte pasaport yoluyla girmeye çalışıp 6 ay cezasına çarptırılan , 1.6 milyon dolar kefaletle serbest kaldı. Son dakika haberine göre efsanesinin ücretini eski takım arkadaşı Lionel 'nin ödediği iddia edilirken, Arjantinli yıldızdan konuyla ilgili açıklama geldi.

Sahte pasaport kullanarak Paraguay'a girmeye çalışmaktan dolayı yakalanan Brezilyalı eski futbolcu ile kardeşi Assis Moreira'nın cezası 1.6 milyon Dolar kefaletle ev hapsine çevrilmişti.

Paraguay'ın başkenti Asuncion'da 4 yıldızlı bir otelde cezaları çeken Ronaldinho ve kardeşinin parasını 'nın yıldız futbolcusu Lionel 'nin ödediği iddia edilmişti. Messi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu iddiaların gerçek olmadığını duyurdu.

Arjantinli futbolcu ayrıca İtalyan ekibi Inter'e transfer olacağı yönünde çıkan haberleri de yalanladı.

  1. 10.04.2020
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