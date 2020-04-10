Malcom'a ayın futbolcusu ödülü drone'la teslim edildi - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
10 Nisan 2020, Cuma
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'a ayın futbolcusu ödülü drone'la teslim edildi

Malcom'a ayın futbolcusu ödülü drone'la teslim edildi

Sezon başında 'dan Zenit'e olan Brezilyalı futbolcu , ayın oyuncusu seçildi. Yıldız oyuncuya ödülü kaldığı apartmanın penceresinden bir drone yardımıyla verildi.

Rusya Ligi takımlarından Zenit St Petersburg'da forma giyen Brezilyalı futbolcu , taraftarlar tarafından mart ayının en iyi oyuncusu seçildi.

Rusya'da corona virüsü salgını nedeniyle evinde kendini sosyal izolasyona alan yıldız futbolcuya ödülü ise bir drone (insansız hava aracı) yardımıyla teslim edildi. Kulüpten paylaşılan videoda Malcom'un telefonuna pencereye çıkması yönünde bir mesaj geliyor ve pencereden içeri giren drone, oyuncuya ödülünü veriyor.

Brezilyalı futbolcu geçtiğimiz yaz Barcelona'dan 40 milyon Euro karşılığında Zenit'e transfer olmuştu. Bazı ırkçı Rus taraftarlar oyuncuyu bir süre takımlarında kabullenememişlerdi.

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  1. 10.04.2020
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