Malcom'a ayın futbolcusu ödülü drone'la teslim edildi

Rusya Ligi takımlarından Zenit St Petersburg'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Malcom, taraftarlar tarafından mart ayının en iyi oyuncusu seçildi.

Rusya'da corona virüsü salgını nedeniyle evinde kendini sosyal izolasyona alan yıldız futbolcuya ödülü ise bir drone (insansız hava aracı) yardımıyla teslim edildi. Kulüpten paylaşılan videoda Malcom'un telefonuna pencereye çıkması yönünde bir mesaj geliyor ve pencereden içeri giren drone, oyuncuya ödülünü veriyor.

Brezilyalı futbolcu geçtiğimiz yaz Barcelona'dan 40 milyon Euro karşılığında Zenit'e transfer olmuştu. Bazı ırkçı Rus taraftarlar oyuncuyu bir süre takımlarında kabullenememişlerdi.