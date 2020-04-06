Flaş transfer! Emre Çolak Göztepe'ye hazırlanıyor

Korona virüs salgını nedeniyle liglere verilen arada önümüzdeki sezonun hesaplarını yapmaya başlayan Göztepe, dış transferde on numara pozisyonu için yerli yıldızları gündemine aldı.

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'den sezon sonunda ayrılması gündeme gelen Alper Potuk'tan sonra İspanya ekibi Deportivo La Coruna'dan Emre Çolak'ı da listesine ekledi.

Fenerbahçe'nin sözleşmesi sona erecek olan Alper Potuk ile ilgili henüz karar vermemesi nedeniyle sarıkırmızılılar, 28 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu Emre'ye yöneldi.

Yeni Asır'ın haberine göre, Galatasaray altyapısında yetişen ve sarı-kırmızılı ekipten 2016- 2017 yılında Deportivo'ya transfer olarak dikkat çeken Emre, Al Wahda'da da forma giydi. İspanya İkinci Ligi'nde düşmeme mücadelesi veren Deportivo'da mutsuz olan başarılı orta saha oyuncusunun sözleşmesinin sona erecek olması da Göztepe'ye avantaj kazandırıyor.

DÖNMEK İSTİYOR

Kariyerine Süper Lig'de devam etmeyi planlayan Emre Çolak'a menajeri kanalıyla teklif götürecek olan sarı-kırmızılı yönetim sezon bitmeden transferi mutlu sonla noktalamak istiyor.

9 KUPA KAZANDI

Galatasaray altyapısından yetişen Emre Çolak, sarı-kırmızılı ekipte bir çok önemli başarı elde etti. 28 yaşındaki futbolcu Cim-Bom'da A takımda 3'er Süper Lig, Süper Kupa ve Türkiye Kupası olmak üzere toplam 9 kupa birden sığdırmayı başardı. Emre Çolak, Galatasaray'da 181 karşılaşmada görev yaptı ve 19 gol kaydetti.