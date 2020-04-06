Göztepe’de 5 yabancı yolcu - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
06 Nisan 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Göztepe Göztepe’de 5 yabancı yolcu

’de 5 yabancı yolcu

Göztepe’de 5 yabancı yolcu

Gürsel 'nın açılmasıyla birlikte taraftara için yıldız oyuncu sözü veren Başkan , belirsizlik biter bitmez çalışmalarını yoğunlaştıracak.

Gürsel 'nın açılmasıyla birlikte taraftara için yıldız oyuncu sözü veren Başkan , belirsizlik biter bitmez çalışmalarını yoğunlaştıracak. Jerome'un yanı sıra Reis, Leo, Borges ve Mossoro gibi yabancı oyuncuların da gözden çıkarıldığı dile getirildi. Mossoro, Reis ve Leo'un sözleşmeleri sezon sonu bitecek, Borges'in ise 2021 yılına kadar kontratı var.
  1. 6.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepe’de 5 yabancı yolcu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA