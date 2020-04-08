Büyük sevinç!

Galatasaray'a iki güzel haber birden geldi. Bir süre önce koronavirüse yakalanan teknik direktör Fatih Terim ile ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın dün yapılan son testleri negatif çıktı. Öksürüğü tamamen geçen ve hastalığın semptomlarından iyice kurtulan 66 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, 13 Nisan'a kadar kendini evinde izole edecek. Tecrübeli çalıştırıcı bu sürecin ardından normal hayatına geri dönebilecek. Geçtigimiz hafta tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan yönetici Albayrak'ın da özel şirketinde birkaç gün daha tedbir amaçlı karantinada kalacağı ve sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.



Terim, koronavirüse yakalandığı haberini sosyal medyadan duyurduğunda tüm kulüpler ve her takımdan taraftar, kendisi için geçmiş olsun mesajları paylaşmıştı.

BİR HAFTA HASTANEDE

23 Mart'ta hastaneye yatan Terim, 1 hafta boyunca tedavi görmesinin ardından taburcu edilmişti. Usta hocanın hastanedeki ikinci testi de pozitif çıkmasına rağmen klinik bulgularındaki iyileşme nedeniyle evinde karantina izni verilmişti.