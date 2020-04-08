Büyük sevinç!
Hem Terim hem de Albayrak’ın son testleri negatif çıktı. İki isim de bir süre daha karantinada kaldıktan sonra normal hayatına dönecek.
Galatasaray'a iki güzel haber birden geldi. Bir süre önce koronavirüse yakalanan teknik direktör Fatih Terim ile ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın dün yapılan son testleri negatif çıktı. Öksürüğü tamamen geçen ve hastalığın semptomlarından iyice kurtulan 66 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, 13 Nisan'a kadar kendini evinde izole edecek. Tecrübeli çalıştırıcı bu sürecin ardından normal hayatına geri dönebilecek. Geçtigimiz hafta tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan yönetici Albayrak'ın da özel şirketinde birkaç gün daha tedbir amaçlı karantinada kalacağı ve sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
Terim, koronavirüse yakalandığı haberini sosyal medyadan duyurduğunda tüm kulüpler ve her takımdan taraftar, kendisi için geçmiş olsun mesajları paylaşmıştı.
BİR HAFTA HASTANEDE
23 Mart'ta hastaneye yatan Terim, 1 hafta boyunca tedavi görmesinin ardından taburcu edilmişti. Usta hocanın hastanedeki ikinci testi de pozitif çıkmasına rağmen klinik bulgularındaki iyileşme nedeniyle evinde karantina izni verilmişti.
- 8.4.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Büyük sevinç! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.