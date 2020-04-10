Recevik de virüsü yendi
Arka arkaya koronavirüs şoku yaşayan Galatasaray'a bir güzel haber daha geldi. Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak (ayrıca eşi ve oğlu) ve Yusuf Günay'un ardından Mahmut Recevik de iyileşti.
Arka arkaya koronavirüs şoku yaşayan Galatasaray'a bir güzel haber daha geldi. Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak (ayrıca eşi ve oğlu) ve Yusuf Günay'un ardından Mahmut Recevik de iyileşti. Sarı-kırmızılı yönetici, "22 günlük tedavi ve karantinadan sonra iyileştim. Arayıp soranlara teşekkür ederim. Herkese acil şifalar diliyorum" ifadesini kullandı.
- 10.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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