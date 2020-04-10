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10 Nisan 2020, Cuma
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Recevik de virüsü yendi

Recevik de virüsü yendi

Arka arkaya koronavirüs şoku yaşayan 'a bir güzel haber daha geldi. , (ayrıca eşi ve oğlu) ve 'un ardından de iyileşti.

Arka arkaya koronavirüs şoku yaşayan 'a bir güzel haber daha geldi. , (ayrıca eşi ve oğlu) ve 'un ardından de iyileşti. Sarı-kırmızılı yönetici, "22 günlük tedavi ve karantinadan sonra iyileştim. Arayıp soranlara teşekkür ederim. Herkese acil şifalar diliyorum" ifadesini kullandı.

  1. 10.4.2020
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