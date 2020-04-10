Her daim efsane

Fildişili efsane sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde 45 saniyede 122 mekik çekti. Drogba'nın büyük takdir toplayan paylaşımına, "42 yaşında eski futbolcuya göre fena değil" notunu ekledi. Ronaldo'yu da etiketleyen Drogba, performansı için ne düşündüğünü sordu.



ASLANSIN

Guingamp, Marsilya, Chelsea, Shenhua, Montreal Impact, Arizona United takımlarında oynayan Drogba, mekik çekerken 12 numaralı Galatasaray şortu giyerek sarı-kırmızılı takımı ne kadar sevdiğini bir kez daha gösterdi.