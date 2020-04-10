Her daim efsane
Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sosyal medyada başlattığı mekik çekme yarışması yayılıyor. Bir dönem Galatasaray'da forma giyen dünyaca ünlü eski futbolcu Didier Drogba da bu akıma dahil oldu.
Fildişili efsane sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde 45 saniyede 122 mekik çekti. Drogba'nın büyük takdir toplayan paylaşımına, "42 yaşında eski futbolcuya göre fena değil" notunu ekledi. Ronaldo'yu da etiketleyen Drogba, performansı için ne düşündüğünü sordu.
ASLANSIN
Guingamp, Marsilya, Chelsea, Shenhua, Montreal Impact, Arizona United takımlarında oynayan Drogba, mekik çekerken 12 numaralı Galatasaray şortu giyerek sarı-kırmızılı takımı ne kadar sevdiğini bir kez daha gösterdi.
- 10.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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