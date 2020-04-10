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10 Nisan 2020, Cuma
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Her daim efsane

Her daim efsane

Ünlü futbolcu 'nun sosyal medyada başlattığı mekik çekme yarışması yayılıyor. Bir dönem 'da forma giyen dünyaca ünlü eski futbolcu da bu akıma dahil oldu.

Fildişili efsane hesabından paylaştığı görüntüde 45 saniyede 122 mekik çekti. Drogba'nın büyük takdir toplayan paylaşımına, "42 yaşında eski futbolcuya göre fena değil" notunu ekledi. Ronaldo'yu da etiketleyen Drogba, performansı için ne düşündüğünü sordu.

ASLANSIN
Guingamp, Marsilya, , Shenhua, Montreal Impact, Arizona United takımlarında oynayan Drogba, mekik çekerken 12 numaralı şortu giyerek sarı-kırmızılı takımı ne kadar sevdiğini bir kez daha gösterdi.

  1. 10.4.2020
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