Test sonucu negatif çıkan Fatih Terim: Virüsü kimseye bulaştırmadım
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in coronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından gergin bir bekleyiş başlamıştı. 23 Mart'ta tedavi altına alınan Fatih Terim daha sonra taburcu edilmiş ve son testinin negatif çıktığı açıklanmıştı. Terim, Beşiktaş'ın eski yöneticisi Candaş Tolga Işık'a yaptığı açıklamada ise "Ben kimden aldım virüsü bilmiyorum ama kimseye bulaştırmadım. Çok dikkat ettim." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, evinde devam eden corona virüsü tedavisinde mutlu sona ulaştı. Sonuçlarının düzeldiğini aktaran Fatih Terim, Beşiktaş'ın eski yöneticisi Candaş Tolga Işık'a yaşadığı süreci anlattı.
"ÇOK DİKKAT ETTİM"
Sosyal medyada Fatih Terim ile görüştüğünü açıklayan Candaş Tolga Işık, tecrübeli teknik direktörün yaptığı uyarıyı takipçilerine aktardı.
Fatih Terim, Candaş Tolga Işık ile yaptığı görüşmede, "Dün itibariyle sonuçlarım düzeldi ama herkesten rica ediyorum salgınla mücadelede bir an için bile gevşememeliyiz. Ben kimden aldım virüsü bilmiyorum ama kimseye bulaştırmadım. Çok dikkat ettim. Karantina kurallarına etmeye de devam edeceğim." ifadelerini kullandı.
- 07.04.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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