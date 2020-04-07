Test sonucu negatif çıkan Fatih Terim: Virüsü kimseye bulaştırmadım - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
07 Nisan 2020, Salı
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Haberler Galatasaray Test sonucu negatif çıkan Fatih Terim'den ilk açıklama!

Test sonucu negatif çıkan : Virüsü kimseye bulaştırmadım

Test sonucu negatif çıkan Fatih Terim: Virüsü kimseye bulaştırmadım

Galatasaray Teknik Direktörü 'in coronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından gergin bir bekleyiş başlamıştı. 23 Mart'ta tedavi altına alınan Fatih Terim daha sonra taburcu edilmiş ve son testinin negatif çıktığı açıklanmıştı. Terim, 'ın eski yöneticisi 'a yaptığı açıklamada ise "Ben kimden aldım virüsü bilmiyorum ama kimseye bulaştırmadım. Çok dikkat ettim." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü , evinde devam eden corona virüsü tedavisinde mutlu sona ulaştı. Sonuçlarının düzeldiğini aktaran Fatih Terim, 'ın eski yöneticisi 'a yaşadığı süreci anlattı.

"ÇOK DİKKAT ETTİM"

Sosyal medyada Fatih Terim ile görüştüğünü açıklayan Candaş Tolga Işık, tecrübeli yaptığı uyarıyı takipçilerine aktardı.

Fatih Terim, Candaş Tolga Işık ile yaptığı görüşmede, "Dün itibariyle sonuçlarım düzeldi ama herkesten rica ediyorum salgınla mücadelede bir an için bile gevşememeliyiz. Ben kimden aldım virüsü bilmiyorum ama kimseye bulaştırmadım. Çok dikkat ettim. Karantina kurallarına etmeye de devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

  1. 07.04.2020
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