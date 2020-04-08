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08 Nisan 2020, Çarşamba
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İdman takvimi için acele yok

İdman takvimi için acele yok

'da sağlık kurulu, teknik heyet ve futbolcularla sürekli olarak temas halinde…

'da sağlık kurulu, teknik heyet ve futbolcularla sürekli olarak temas halinde… Bazı takımlar idmanlara başlamak için mayıs ayının ilk haftasını işaret etse de sarı-kırmızılıların bu konuda herhangi bir acelesi yok. Kulüp doktorları, haziran ayında liglerin başlama ihtimalini zor görüyor. En iyi ihtimalle temmuz-ağustos'u bulacağını öngörüyor.
  1. 8.4.2020
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