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08 Nisan 2020, Çarşamba
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Kilo aldılar uyarı geldi

Kilo aldılar uyarı geldi

'da futbolcular liglerin tatil edildiği dönemde kendilerine verilen diyetleri uygulayarak kilo almamaya çalışıyor.

'da futbolcular liglerin tatil edildiği dönemde kendilerine verilen diyetleri uygulayarak kilo almamaya çalışıyor. Ancak buna karşılık düzenli idman yapmadıkları için bazı futbolcuların ipin ucunu kaçırdığı ifade edildi. En fazla kilo alan isimlerin ise Marcao, Mariano ve Saracchi olduğu bildirildi. 'den bu oyunculara dikkatli olmaları konusunda uyarı gittiği öğrenildi.
  1. 8.4.2020
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