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08 Nisan 2020, Çarşamba
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’ya izin vermedi

Mariano’ya izin vermedi

 Terim'in ligin parlayan 'yu devre arasında bırakmadığı ortaya çıktı.

Terim'in ligin parlayan 'yu devre arasında bırakmadığı ortaya çıktı. Sambacının menajeri Robalinho ESPN'e yaptığı açıklamada, "İnternacional'dan Mariano için yıl başında resmi bir teklif aldık. Aralık ayında Gremio da bizi araştırmıştı ancak 'dan izin çıkmadı" dedi. Robalinho yeni sezonla ilgili ise, 'ya dönüşün büyük bir olasılık olmasına rağmen, Mariano'nun Avrupa'da kalabileceğini de kaydetti
  1. 8.4.2020
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