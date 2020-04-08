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08 Nisan 2020, Çarşamba
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Diagne piyangosu!

Diagne piyangosu!

, 'den ekstra gelir elde edecek. Senegal basını, 'un sezonun kadroda yer vermediği Diagne için halen sarı-kırmızılı takıma taksit ödediğini, şampiyonluğu kazanması halinde de Galatasaray'ın para kazanacağını duyurdu.

, 'den ekstra gelir elde edecek. Senegal basını, 'un sezonun kadroda yer vermediği Diagne için halen sarı-kırmızılı takıma taksit ödediğini, şampiyonluğu kazanması halinde de Galatasaray'ın para kazanacağını duyurdu. 'da 29. hafta itibariyle en yakın takipçisi Gent'in 15 puan önünde lider olan Club Brugge, şampiyonluğunu ilan etmesi halinde Diagne transferinde yapılan anlaşma gereği yine Galatasaray'a ödemede bulunacak.
  1. 8.4.2020
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