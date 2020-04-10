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10 Nisan 2020, Cuma
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'a Linnes'ten sonra ikinci Norveçli!

Galatasaray'a Linnes'ten sonra ikinci Norveçli!

'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı sağ bek Mariano ile yolların ayrılması beklenirken, sarı-kırmızılı takımla ilgili sürpriz bir iddia geldi.

Sözleşmesi bitecek olan Mariano ile yollarını ayırmayı planlayan için 'dan flaş bir iddia geldi...

Takvim'de yer alan habere göre Yunanistan Ligi ekiplerinden formasını giyen ve sezon sonunda serbest kalacak olan Omar Elabdellaoui'nin sarı-kırmızılılardan teklif aldığı belirtiliyor.

Norveç Milli Takımı'nda Martin Linnes ile birlikte görev yapan 28 yaşındaki futbolcu bu sezon 28 lig maçında 1 gole imzasını attı.


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  1. 10.04.2020
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