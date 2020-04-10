Galatasaray'a Linnes'ten sonra ikinci Norveçli!
Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı sağ bek Mariano ile yolların ayrılması beklenirken, sarı-kırmızılı takımla ilgili sürpriz bir iddia geldi.
Sözleşmesi bitecek olan Mariano ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray için Yunanistan'dan flaş bir iddia geldi...
Takvim'de yer alan habere göre Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos formasını giyen ve sezon sonunda serbest kalacak olan Omar Elabdellaoui'nin sarı-kırmızılılardan teklif aldığı belirtiliyor.
Norveç Milli Takımı'nda Martin Linnes ile birlikte görev yapan 28 yaşındaki futbolcu bu sezon 28 lig maçında 1 gole imzasını attı.
- 10.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'a Linnes'ten sonra ikinci Norveçli! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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