Abdurrahim Albayrak'tan corona virüsü sonrası fotoğraflı paylaşım!

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sağlık çalışanlarıyla fotoğrafını paylaştı

Hastaneden taburcu olduktan sonra tedavisine devam edilen Albayrak, oğlu Hikmet Albayrak ve sağlık çalışanlarıyla poz verdi.

Abdurrahim Albayrak yaptığı paylaşımda, "En ön cephedeki kahramanlarımız sevgili sağlık çalışanlarından Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

İŞTE O GÖRSEL;