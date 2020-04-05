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05 Nisan 2020, Pazar
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'tan sonrası fotoğraflı paylaşım!

Abdurrahim Albayrak'tan corona virüsü sonrası fotoğraflı paylaşım!

Son dakika (koronavirüsü) gelişmesi... Geçtiğimiz günlerde corona virüsü testi pozitif çıkan ve hastaneye kaldırılan 2. Başkanı , hastaneden taburcu oldu. Sarı kırmızılı kulübün yöneticisi, sosyal medyadan paylaştığı görselde sağlık çalışanlarına mesaj gönderdi...

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan İkinci Başkanı , sağlık çalışanlarıyla fotoğrafını paylaştı

Hastaneden taburcu olduktan sonra tedavisine devam edilen Albayrak, oğlu Hikmet Albayrak ve sağlık çalışanlarıyla poz verdi.

Abdurrahim Albayrak yaptığı paylaşımda, "En ön cephedeki kahramanlarımız sevgili sağlık çalışanlarından Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

İŞTE O GÖRSEL;

  1. 05.04.2020
  2. Güncelleme: 05.04.2020 17:13
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