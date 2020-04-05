Abdurrahim Albayrak'tan corona virüsü sonrası fotoğraflı paylaşım!
Son dakika corona virüsü (koronavirüsü) gelişmesi... Geçtiğimiz günlerde corona virüsü testi pozitif çıkan ve hastaneye kaldırılan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, hastaneden taburcu oldu. Sarı kırmızılı kulübün yöneticisi, sosyal medyadan paylaştığı görselde sağlık çalışanlarına mesaj gönderdi...
Koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sağlık çalışanlarıyla fotoğrafını paylaştı
Hastaneden taburcu olduktan sonra tedavisine devam edilen Albayrak, oğlu Hikmet Albayrak ve sağlık çalışanlarıyla poz verdi.
Abdurrahim Albayrak yaptığı paylaşımda, "En ön cephedeki kahramanlarımız sevgili sağlık çalışanlarından Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.
İŞTE O GÖRSEL;
- 05.04.2020
- Güncelleme: 05.04.2020 17:13
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