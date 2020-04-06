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06 Nisan 2020, Pazartesi
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VAR olsaydı tur bizimdi

VAR olsaydı tur bizimdi

Felıpe Melo, 'ın 'i 3-2 yendiği ve 'nın tekrarını yayınladığı maçı izlediğini söyledi. İtalyan basınına konuşan Brezilyalı futbolcu, "Geçen gün Real Madrid'i Galatasaray ile 3-2 yendiğimiz , harikaydı. Deplasmanda kaybetmiştik. Sahamızda kendimize geldik ve ayaklandık. İki tane geçersiz gol attılar, VAR olsaydı, biz turu geçerdik" dedi.

Felıpe Melo, 'ın 'i 3-2 yendiği ve 'nın tekrarını yayınladığı maçı izlediğini söyledi. İtalyan basınına konuşan Brezilyalı futbolcu, "Geçen gün Real Madrid'i Galatasaray ile 3-2 yendiğimiz , harikaydı. Deplasmanda kaybetmiştik. Sahamızda kendimize geldik ve ayaklandık. İki tane geçersiz gol attılar, VAR olsaydı, biz turu geçerdik" dedi.

G.SARAY FARKLI

kariyerini Palmeiras'ta sürdüren Melo, "Galatasaray'da harika sezonlar geçirdim ve çok fazla kazandık. Ayrıca Galatasaray'da çok farklı bir aile ortamımız vardı" ifadesini kullandı.

  1. 6.4.2020
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