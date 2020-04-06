VAR olsaydı tur bizimdi
Felıpe Melo, Galatasaray'ın Real Madrid'i 3-2 yendiği ve UEFA'nın tekrarını yayınladığı maçı izlediğini söyledi. İtalyan basınına konuşan Brezilyalı futbolcu, "Geçen gün Real Madrid'i Galatasaray ile 3-2 yendiğimiz maçı izledim, harikaydı. Deplasmanda kaybetmiştik. Sahamızda kendimize geldik ve ayaklandık. İki tane geçersiz gol attılar, VAR olsaydı, biz turu geçerdik" dedi.
Felıpe Melo, Galatasaray'ın Real Madrid'i 3-2 yendiği ve UEFA'nın tekrarını yayınladığı maçı izlediğini söyledi. İtalyan basınına konuşan Brezilyalı futbolcu, "Geçen gün Real Madrid'i Galatasaray ile 3-2 yendiğimiz maçı izledim, harikaydı. Deplasmanda kaybetmiştik. Sahamızda kendimize geldik ve ayaklandık. İki tane geçersiz gol attılar, VAR olsaydı, biz turu geçerdik" dedi.
G.SARAY FARKLI
Futbol kariyerini Palmeiras'ta sürdüren Melo, "Galatasaray'da harika sezonlar geçirdim ve çok fazla kazandık. Ayrıca Galatasaray'da çok farklı bir aile ortamımız vardı" ifadesini kullandı.
- 6.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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