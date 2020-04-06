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06 Nisan 2020, Pazartesi
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altyapıya

Selçuk İnan altyapıya

 Terim'in planı belli oldu. Tecrübeli teknik adam, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek milli oyuncudan, öncelikle B lisansı alarak teknik adamlığa adım atmasını istedi.

Terim'in planı belli oldu. Tecrübeli teknik adam, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek milli oyuncudan, öncelikle B lisansı alarak teknik adamlığa adım atmasını istedi. 35 yaşına gelen oyuncuya, U17 ya da U15 takımlarından birisi verilecek. Önümüzdeki sezon içinde ayrıca A lisansı ve Pro lisans için başvuracak ve kursları tamamlayacak. Bu sayede 1 yıl içinde 'ın teknik ekibinde yer alacak seviyeye gelecek.
  1. 6.4.2020
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