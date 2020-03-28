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28 Mart 2020, Cumartesi
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Shaqiri’yi bırakmayın

Shaqiri’yi bırakmayın

Cimbom'un kanca attığı için, taraftarı kulübü mesaj yağmuruna tuttu. İngiliz taraftarlar, "Shaqiri'yi sakın göndermeyin. O her zaman güvenilir bir oyuncu" ifadelerini kullanarak İsviçreli yıldızın takımdan ayrılmasını istemediklerini vurguladılar.

Cimbom'un kanca attığı için, taraftarı kulübü mesaj yağmuruna tuttu. İngiliz taraftarlar, "Shaqiri'yi sakın göndermeyin. O her zaman güvenilir bir oyuncu" ifadelerini kullanarak İsviçreli yıldızın takımdan ayrılmasını istemediklerini vurguladılar. kiralama formülüyle yıldız ismi kadrosuna katmayı hedefliyor.
  1. 28.3.2020
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