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28 Mart 2020, Cumartesi
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'ı açıkladı

Mbaye Diagne Galatasaray'ı açıkladı

'ın ekibi 'e kiraladığı , burada aradığını bulamamıştı. Tecrübeli forvet oyuncusuyla İngiliz ekiplerinin ilgilendiği ortaya çıkmıştı. Fakat yıldız futbolcu geleceği ile ilgili kararını verdi ve menajerine, "“Ben 'a gitmek istiyorum. hayatıma Galatasaray'da devam edeceğim. Burada kalmamın ne anlamı var” dediği ortaya çıktı.

'ın sezon başında 'e kiraladığı , sarı kırmızılılara dönmek istiyor. ekibinde kadro dışı bırakılan ve şubat ayının ortasında teknik direktör Clement'ten özür dileyip affedilen Diagne'yi de liglere verilen ara vurdu.

G.SARAY'A DÖNMEK İSTİYOR

Club Brugge takımında yeniden antrenmanlara çıkan ve şans bulması beklenen Diagne, tüm dünyayı etkileyen 'corona virüsü' nedeniyle sahalara dönemedi. Son resmi maçını 2 Kasım 2019 tarihinde oynayan Diagne'nin, Brugge ile bağlarını kopartıp bir an önce Galatasaray'a gelmek için geri sayıma geçtiği belirtildi.

"BEN İSTANBUL'A GİTMEK İSTİYORUM"

Corona virüsü salgını nedeniyle uygulanan karantina günlerinde dahi Diagne'nin menajerine, "Ben 'a gitmek istiyorum. hayatıma Galatasaray'da devam edeceğim. Burada kalmamın ne anlamı var" dediği belirtildi. Ancak sözleşme şartları nedeniyle Belçika'da kalması gerektiği Diagne'ye iletildi.

  1. 28.03.2020
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