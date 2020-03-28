Mbaye Diagne Galatasaray'ı açıkladı
Galatasaray'ın Belçika ekibi Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne, burada aradığını bulamamıştı. Tecrübeli forvet oyuncusuyla İngiliz ekiplerinin ilgilendiği ortaya çıkmıştı. Fakat yıldız futbolcu geleceği ile ilgili kararını verdi ve menajerine, "“Ben İstanbul'a gitmek istiyorum. Futbol hayatıma Galatasaray'da devam edeceğim. Burada kalmamın ne anlamı var” dediği ortaya çıktı.
Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne, sarı kırmızılılara dönmek istiyor. Belçika ekibinde kadro dışı bırakılan ve şubat ayının ortasında teknik direktör Clement'ten özür dileyip affedilen Diagne'yi de liglere verilen ara vurdu.
G.SARAY'A DÖNMEK İSTİYOR
Club Brugge takımında yeniden antrenmanlara çıkan ve şans bulması beklenen Diagne, tüm dünyayı etkileyen 'corona virüsü' nedeniyle sahalara dönemedi. Son resmi maçını 2 Kasım 2019 tarihinde oynayan Diagne'nin, Brugge ile bağlarını kopartıp bir an önce Galatasaray'a gelmek için geri sayıma geçtiği belirtildi.
"BEN İSTANBUL'A GİTMEK İSTİYORUM"
Corona virüsü salgını nedeniyle uygulanan karantina günlerinde dahi Diagne'nin menajerine, "Ben İstanbul'a gitmek istiyorum. Futbol hayatıma Galatasaray'da devam edeceğim. Burada kalmamın ne anlamı var" dediği belirtildi. Ancak sözleşme şartları nedeniyle Belçika'da kalması gerektiği Diagne'ye iletildi.
- 28.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mbaye Diagne Galatasaray'ı açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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