Mbaye Diagne Galatasaray'ı açıkladı

Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne, sarı kırmızılılara dönmek istiyor. Belçika ekibinde kadro dışı bırakılan ve şubat ayının ortasında teknik direktör Clement'ten özür dileyip affedilen Diagne'yi de liglere verilen ara vurdu.

G.SARAY'A DÖNMEK İSTİYOR

Club Brugge takımında yeniden antrenmanlara çıkan ve şans bulması beklenen Diagne, tüm dünyayı etkileyen 'corona virüsü' nedeniyle sahalara dönemedi. Son resmi maçını 2 Kasım 2019 tarihinde oynayan Diagne'nin, Brugge ile bağlarını kopartıp bir an önce Galatasaray'a gelmek için geri sayıma geçtiği belirtildi.

"BEN İSTANBUL'A GİTMEK İSTİYORUM"

Corona virüsü salgını nedeniyle uygulanan karantina günlerinde dahi Diagne'nin menajerine, "Ben İstanbul'a gitmek istiyorum. Futbol hayatıma Galatasaray'da devam edeceğim. Burada kalmamın ne anlamı var" dediği belirtildi. Ancak sözleşme şartları nedeniyle Belçika'da kalması gerektiği Diagne'ye iletildi.