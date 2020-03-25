Derbi öncesi birliktelerdi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
25 Mart 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Derbi öncesi birliktelerdi

Derbi öncesi birliktelerdi

Derbi öncesi birliktelerdi

'da teknik direktör ve 2. başkan Abdurrahim Albayrak'ın corona virüse yakalanması herkesi üzdü. İkilinin bu virüsü nereden kaptığı merak ediliyor.

Terim ve Albayrak'ın derbisi öncesinde teknik heyet odasında 1 saate yakın toplantı yaptıkları öğrenildi. Corona virüsünün Terim'e bu toplantıda geçmiş olabileceği konuşuluyor.


  1. 25.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Derbi öncesi birliktelerdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN