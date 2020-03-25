İçine doğmuş!

Beşiktaş maçı öncesinde liglerin ertelenmesini isteyen Fatih Terim, 0-0 biten karşılaşma sonra basın toplantısında, "Şu salonda şu anda 67 kişi var. İnşallah futbol aleminde bir şey çıkmaz. Çıkarsa hep beraber karantinaya gideriz. Maalesef böyle bu iş" demişti.