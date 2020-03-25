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25 Mart 2020, Çarşamba
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İçine doğmuş!

İçine doğmuş!

maçı öncesinde liglerin ertelenmesini isteyen , 0-0 biten karşılaşma sonra basın toplantısında, "Şu salonda şu anda 67 kişi var. İnşallah aleminde bir şey çıkmaz. Çıkarsa hep beraber karantinaya gideriz. Maalesef böyle bu iş" demişti.

maçı öncesinde liglerin ertelenmesini isteyen , 0-0 biten karşılaşma sonra basın toplantısında, "Şu salonda şu anda 67 kişi var. İnşallah aleminde bir şey çıkmaz. Çıkarsa hep beraber karantinaya gideriz. Maalesef böyle bu iş" demişti.

  1. 25.3.2020
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