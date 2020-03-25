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25 Mart 2020, Çarşamba
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Ailesi geliyor

Ailesi geliyor

'in hastanedeki ilk gecesinde herhangi olumsuz bir durum yaşanmadığı belirtildi. İmparator'un moralinin iyi olduğu öğrenildi.

'in hastanedeki ilk gecesinde herhangi olumsuz bir durum yaşanmadığı belirtildi. İmparator'un moralinin iyi olduğu öğrenildi. Bu arada usta hocanın, yurt dışında olan eşi Fulya Terim de 'ye dönecek. Karantina süresi sonrasında Terim'i görebilecek.

  1. 25.3.2020
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