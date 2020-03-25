Ailesi geliyor

Fatih Terim'in hastanedeki ilk gecesinde herhangi olumsuz bir durum yaşanmadığı belirtildi. İmparator'un moralinin iyi olduğu öğrenildi. Bu arada usta hocanın, yurt dışında olan eşi Fulya Terim de Türkiye'ye dönecek. Karantina süresi sonrasında Terim'i görebilecek.