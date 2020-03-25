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25 Mart 2020, Çarşamba
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Gazeteciler de örnek verecek

Gazeteciler de örnek verecek

'de ile maçında görev yapan basın mensupları da teste girecek. Cimbom'da ve 'ın testlerinin pozitif çıkması üzerine harekete geçildi.

'de ile maçında görev yapan basın mensupları da teste girecek. Cimbom'da ve 'ın testlerinin pozitif çıkması üzerine harekete geçildi. O gün statta görev yapan gazeteciler de örnek verecek ve sonuçları beklemeye koyulacak.

  1. 25.3.2020
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