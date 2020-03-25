Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş maçında görev yapan basın mensupları da teste girecek. Cimbom'da Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın testlerinin pozitif çıkması üzerine harekete geçildi. O gün statta görev yapan gazeteciler de örnek verecek ve sonuçları beklemeye koyulacak.