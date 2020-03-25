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25 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray 645 bin etkileşim 490 bin beğeni

645 bin etkileşim 490 bin beğeni

645 bin etkileşim 490 bin beğeni

, corona virüsü olduğuna dair açıklamayı Twitter'dan yaptıktan sonra bir anda gündem değişti. Sadece taraftarlar değil, her renge gönül verenler İmparator'a destek mesajları yolladı.

, corona virüsü olduğuna dair açıklamayı Twitter'dan yaptıktan sonra bir anda gündem değişti. Sadece taraftarlar değil, her renge gönül verenler İmparator'a destek mesajları yolladı. Terim'in son tweet'i 645 bin etkileşim, 490 bin beğeni aldı. Bu açıklama 'a döndüğü meşhur "Nerede kalmıştık" tweetini de geçti.

  1. 25.3.2020
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