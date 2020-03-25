Fatih Terim, corona virüsü olduğuna dair açıklamayı Twitter'dan yaptıktan sonra bir anda gündem değişti. Sadece taraftarlar değil, her renge gönül verenler İmparator'a destek mesajları yolladı. Terim'in son tweet'i 645 bin etkileşim, 490 bin beğeni aldı. Bu açıklama Galatasaray'a döndüğü meşhur "Nerede kalmıştık" tweetini de geçti.