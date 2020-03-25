645 bin etkileşim 490 bin beğeni
Fatih Terim, corona virüsü olduğuna dair açıklamayı Twitter'dan yaptıktan sonra bir anda gündem değişti. Sadece taraftarlar değil, her renge gönül verenler İmparator'a destek mesajları yolladı.
Fatih Terim, corona virüsü olduğuna dair açıklamayı Twitter'dan yaptıktan sonra bir anda gündem değişti. Sadece taraftarlar değil, her renge gönül verenler İmparator'a destek mesajları yolladı. Terim'in son tweet'i 645 bin etkileşim, 490 bin beğeni aldı. Bu açıklama Galatasaray'a döndüğü meşhur "Nerede kalmıştık" tweetini de geçti.
- 25.3.2020
- Galatasaraylı futbolculardan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajları
- Avrupa basını Fatih Terim'i böyle duyurdu! Corona virüsü...
- Süper Lig kulüplerinden Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
- Ozan Kabak en değerliler listesinde! 1 Türk daha var...
- Galatasaray'ın genç yıldızı Emin Bayram'a Borussia Dortmund kancası
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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